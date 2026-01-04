工展會2025︱市民趕尾水掃貨 首次參展檔主清完存貨 明年添新品再接再厲

為期24天的工展會將於明晚（5日） 閉幕，不少市民趁周日假期入場「掃平貨」。《星島頭條》記者今日（4日）到場觀察，下午約1時，會場已人潮湧動，市民一抽二掕離場，亦有人推着手推車或行李喼到場選購心頭好。有檔主對銷情表示樂觀，指營業額較去年提升約一成，但也有檔主直言「旺丁不旺財」。有市民認為，工展會最後兩日是搶優惠的最佳時機，「見平就買」。

臨近農曆新年 鮑魚福袋受歡迎

參展逾10年的安記海味銷售經理潘先生表示，今年營業額比去年增加約一成，對銷情十分滿意。他指，公司今年推出多種優惠，包括福袋與快閃活動，其中「鮑魚福袋」最受歡迎。他分析，由於臨近農曆新年，港人購買節慶食品意欲高，令今年人流及消費表現不俗，有信心在最後一日順利「清貨」。

首參展展商料清完存貨

首次參展、售賣潮州肉丸及多類小食的黃先生表示，今年銷售額不錯，部分肉丸已經售罄，預計明日可清完剩餘存貨。他指，客源來自世界各地，有本地人、西方遊客，亦有不少是內地旅客。他認為，內地客量增加或與內地歌手周深演唱會在香港舉行有關，吸引部分旅客順道到工展會購物。不過，他坦言人流雖多，真正停下來購買的顧客卻不如預期，營業額恐未能達老闆要求，形容「有點遺憾」。他表示，若今年成績理想，明年會再參展，並考慮增加食品種類吸引顧客，「不會獨沽一味」。

市民抱「貪平」心態逛展

林女士今次是「二刷」工展會，她早前已經與朋友一同逛展，知道今明是最後兩日，特意再來選購海參等特價貨品。她表示，已花費約1,000元，並無設置上限，「見到啱又平就會買」。她又笑言，現場人流多是因為「貪平」心態，同時坦言自己亦為「羊群心理」。

梁小姐與家人一同趁最後兩日掃貨。她表示，一家人合共花費約3,000元，戰利品包括鮑魚、肉丸等美食，而奶奶則買了冬菇等食材辦年貨。她指，得悉最後兩日乾貨和熟食檔多有減價，因此特地帶同手推車「入貨」。

梁小朋友表示，熟食檔店員很友善，給他試食多款食物，包括腸仔、肉丸和蠔等，還買了一杯雪糕，覺得「十分美味」。他又表示，今日是他展期內第二次逛工展會，現場氣氛熱鬧，讓他非常開心。

