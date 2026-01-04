高鐵香港段去年載客量逾3千萬人次  開通至今乘客量突破一億

港鐵公布，高鐵香港段去年載客量再創新高，超過3,000萬人次，按年增加近17%，而在剛過去聖誕假期的周六（12月27日），高鐵西九龍站錄得近14萬人次，刷新單日乘客人次記錄。高鐵自2018年9月開通至今，累計乘客量於近日已突破一億人次。

八成高鐵乘客坐短途 港人約四成半

港鐵表示，高鐵自通車以來，先後開通多條新線，包括廣州東、成都東、張家界西及西安北等，直通多個旅遊勝地及經濟重鎮，網絡不斷擴展，亦改變乘客跨境出行的模式。目前，高鐵乘客多為短途，佔整體約八成，而香港市民佔整體客運人次，由通車初期約三成陸續增加至約四成半，其餘為內地及海外旅客，反映高鐵促進了兩地人員的互動與交流。

楊美珍：業界打開高鐵旅遊新機遇

港鐵行政總裁楊美珍表示，高鐵自通車以來，港鐵積極參與內地鐵路單位及兩地政府緊密協作，增加站點、提升服務，除了滿足香港與內地短、中、長途商務及其他往來的殷切需求外，亦樂見旅遊業界打開了高鐵旅遊的新機遇。未來會繼續與相關單位緊密協調，提升出行體驗、擴展網絡，推動融合發揮優勢。