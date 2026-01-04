宏福苑火災︱何啟明籲大埔區業主勿「坐地起價」 災民可考慮租東鐵沿綫單位

大埔宏福苑援助基金至今累計逾41億元，惟安置方案仍然未定，政府早前向業主提供為期兩年、每年15萬元的租金津貼。勞福局副局長何啟明今日（4日）在一個活動後見記者時表示，基金至今已撥出約12億元支援災民，包括不同項目及一筆過援款。

籲大埔區業主發揮守望相助精神

被問到面對業主加租，資助已不足以負擔高昂的租金，何啟明呼籲大埔區業主發揮守望相助精神，以市值租金向宏福苑街坊租出單位，而非「坐地起價」。他續指，大埔區內單位供應始終有限，「東鐵綫沿綫係咪都可以考慮吓呢？大家都可以去睇睇，咁樣對大家嘅影響都無咁大。」

何啟明指，政府聽到災民對安置有不同需求，包括希望原區安置，故當局已推出租金津貼，讓災民可選擇合適居所。至於租金津貼會否「加碼」，他則表示有關計劃由民青局負責，但強調政府會繼續研究如何善用宏福苑基金。

青年宿舍有指定用途 難長久安置災民

就近日有入住青年宿舍的災民表示，突然接獲通知需在今個月內遷出，對此深感徬徨無助。何啟明回應說，政府在災後已提供臨時住宿安置災民，但坦言酒店、青年宿舍等有指定用途，無法長久安置災民，希望市民諒解。他續指，災民可以選擇自行租樓或入住過渡性房屋，強調宿位充足。

因應社會期望 調整地盤禁煙法例

至於地盤安全巡查的檢討，包括棚網巡查，何則指，政府已成立獨立委員會檢視，報告會在9個月後出爐，屆時政府各部門會全力配合。他又透露，明白社會對地盤防火有一定要求，將會與新一屆立法會合作，因應社會期望，調整地盤禁煙相關法例。