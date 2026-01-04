宏福苑大火︱民青局：不少居民已遷出青年宿舍 將重啟早前暫緩之青年宿位申請

民政及青年事務局表示，大埔宏福苑火災發生後，已透過不同渠道，包括接觸酒店業界、青年宿舍營運者，要求提供緊急住宿單位，協助居民作短期緊急安置。民青局指，政府去年12月18日宣布推出業主租金補助，提供每年15萬元協助宏福苑業主解決中長期住宿安排。局方稱，當時已表示就酒店及青年宿舍的住宿安排，要因應營運者的房間供應。

1.31後會協助居民過渡至中期住屋安排

當局表示，青年宿舍政策原意為輔助長遠青年發展，事實上，這段時間不少宏福苑居民已經遷出或已計劃遷出青年宿舍，在外租住單位或搬到過渡屋，解決中期住宿問題。而部分仍留在青年宿舍的宏福苑居民 ，如在1月31日後未能及時遷往中期住宿居所，青年宿舍營運者將按實際情况酌情處理個案，並會聯同一戶一社工協助居民盡快過渡至中期住屋安排。

營運者將重啟之前暫緩的青年宿位申請

民青局說，青年宿舍營運者將會重啟之前暫緩的青年申請相關青年宿位，繼續為合資格青年人提供自主的生活空間，協助青年發展。