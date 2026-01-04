Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小寒天氣︱周二起又凍過 天文台再調低氣溫預測 料未來數天日夜溫差頗大（附九天天氣預報）

社會
更新時間：12:32 2026-01-04 HKT
發佈時間：12:32 2026-01-04 HKT

天文台今日（1月4日）表示，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港各區的相對濕度普遍下降至百分之六十或以下。本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴，下午乾燥。吹和緩東至東北風。

明日（1月5日）是二十四節氣中的小寒，天文台展望明日大致天晴，日間和暖，但早上仍然清涼。隨後兩三日天氣逐步轉冷，天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。

小寒天氣︱周二、周三最高氣溫被調低

天文台續指，一股冬季季候風會在明日稍後抵達廣東沿岸，隨後兩三日該區天氣轉冷，天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。隨着季候風稍為緩和，周末至下周初華南氣溫略為回升，天氣持續晴朗，但早上仍然清涼。

根據天文台「九天天氣預報」，天氣由周二（1月6日）起會再次轉涼。天文台在最新一報中，周二介乎13至18度，最高氣溫比對上一報調低1度。周三、四的最低氣溫維持12度，但周三最高氣溫為18度，同樣比對上一報調低1度。

