省港盃│ 羅淑佩等到南沙為港隊打氣 讚賽事精彩 冀港隊今年越來越好 !

社會
更新時間：19:32 2026-01-03 HKT
發佈時間：19:32 2026-01-03 HKT

第44屆省港盃次回合，今午( 3日 )在廣州南沙大灣區文化體育中心開賽，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、體育專員蔡健斌、港協暨奧委會會長霍震霆及中國香港足球總會會長貝鈞奇等到場觀看比賽，為港隊打氣。

羅淑佩讚賽事精彩  雙方各有佳作

羅淑佩於社交平台發文，指今次是第二次在香港以外看省港盃，去年在廣州越秀球場，今年則是南沙的大灣區文化體育中心。她形容賽事精彩，雙方各有佳作，賽果是港隊90分鐘2:2迫和廣東，12碼僅敗，期待港隊今年越來越好！

她更附上照片，與大家分享球場上見到的11月15當頭月，大讚好漂亮。

省港盃足球賽，港隊作客廣東，落後兩球下扳平，兩回合總成績4比4，要互射十二碼，港隊最終輸3比4，未能捧盃而回。

 

