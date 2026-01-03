黃大仙祠月老殿重光揭幕 2.14情人節及3.3元宵節辦活動 推月老手繩等文創產品
更新時間：18:29 2026-01-03 HKT
嗇色園黃大仙祠歷時近十個月的月老殿重建工程已全面竣工，今日( 3日 )中午12時舉行重光揭幕典禮，
吸引不少善信到場「手印結紅線」求月老助結良緣。為進一步弘揚月老文化，嗇色園將於今年2月14日西方情人節，以及農曆正月十五的元宵節（3月3日）舉辦主題活動，並推出一系列文創產品。
文創產品包括「心月之約手繩」、「情侶皮手繩」等
文創產品包括「心月之約手繩」、「情侶皮手繩」、「姻緣美滿冰箱貼」、「月老姻緣簿造型公仔」、「月亮心心公仔」、黃大仙祠及財神宮主題冰箱貼。嗇色園主席黎澤森致辭時指，冀透過推出以月老為靈感的文創精品，讓該份關乎「緣分」的美好信仰，以更豐富、更親切的方式傳承與弘揚。
