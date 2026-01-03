空襲委內瑞拉｜保安局 : 即日更新外遊警示網頁附加資料 提醒當地港人提高警惕 入境處 : 未接港人求助

委內瑞拉與美國的緊張局勢不斷升級之際，委內瑞拉首都加拉加斯周六（3日）凌晨多處遭到空襲。本港保安局回覆時表示，縱然委內瑞拉並未涵蓋於外遊警示制度下，保安局外遊警示制度網頁內的「其他資訊」部分亦就委內瑞拉的情況提供相關資訊供市民參考。鑑於委內瑞拉的最新情況，保安局已於本年1月3日更新外遊警示網頁有關委內瑞拉的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應留意情况，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方。

當局更新外遊警示網頁附加資料 提醒擬赴或已在當地港人提高警惕

該局指設立外遊警示制度，主要根據相關海外國家/屬地可能面對的人身安全風險為考慮基礎，並以黑、紅及黃色警示來區分，協助市民更容易了解其計劃前往的目的地可能面對的人身安全風險。現時外遊警示制度涵蓋88個國家╱地區，主要是較多香港居民前往旅遊和公幹的地點，當中並不包括委內瑞拉。至於未涵蓋的海外國家，保安局的外遊警示制度網頁亦有提供連結到國家外交部的網頁，方便市民查閱相關的旅遊風險資訊。

入境處至今未有接獲港人求助

香港入境事務處表示，獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐委內瑞拉大使館（大使館）及旅遊業監管局了解情況。入境處至今未有接獲港人求助。入境處會繼續與公署、大使館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

縱橫遊、東瀛遊、永安旅遊無辦委內瑞拉團

另外，縱橫遊、東瀛遊、永安旅遊均表示沒有營辦到委內瑞拉的旅行團。

