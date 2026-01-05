星島問卷調查｜市民2026投資 求穩增回報 存款及股票優先 專家籲適度進取免輸通脹

2026年伊始，港人的財富管理與投資規劃迎來新思考。星島新聞集團早前開展的「2026年港人理財投資展望調查」顯示，港人今年理財投資取態偏保守 ——38%受訪者明確表示，新一年將僅選擇保本或低風險投資策略；僅25%的受訪者計劃採取進取或非常進取的投資策略。​理財目標方面，「增加儲蓄」以高支持度居首，其後依次是「提升投資回報」與「規劃退休生活」，反映港人財富規劃仍以穩健打底。值得注意是，2025年股金齊升，加上減息周期持續，專家建議市民2026年可適度進取，把握市場變化機會。

問卷調查於2025年12月23日至2026年1月2日進行，內容涵蓋市民日常儲蓄、資產配置、投資風險承受能力及投資部署等，在網上成功訪問4,251名市民。調查發現，受訪港人2026年的理財取態偏向保守，有38%受訪者表示，自己在新一年只接受保本或低風險投資，有37%則採取中性態度，期望平衡風險與回報，僅25%會採取進取及非常進取的投資策略。

▼▼星島「2026年港人理財投資展望調查」結果▼▼

問到最常接觸的理財投資產品，以「穩字當頭」的銀行存款及定存居首，佔比達32%；其次是股票有24%，基金則排第三有13%，債券及外匯分別佔8％及7％，而去年大升逾六成的黃金僅佔6%，與ETF並列第六，虛擬幣貨及其他則佔4％。

至於2026年的理財目標，最穩妥的增加儲蓄排第一，佔比36%，其後是增加投資回報（佔30%）及規劃退休（佔16%），新一年期望置業上車則位列第四（佔6%）。儲蓄從來是實現目標的第一步，調查亦問到受訪者的每月儲蓄比例，有16%受訪者表示每月儲一半人工，儲三至五成則有15%，儲一成及兩成則各佔22%，少於一成達20％，完全無儲蓄為5％。

當問及受訪者今年理財計劃，不少人都顯得十分謹慎、安全至上，有受訪市民直言，現時投資市場風高浪急，希望將投資組合轉移到較安全的選項，避免一不小心市場出現變動而導致重大損失。另有受訪市民預料，2026年經濟發展緩慢，所以投資理財會偏向審慎，主要是以定期存款及債券增加被動收入，特別是敍造短期定存為主。有市民則分享個人投資組合，指自己今年會一邊以中美科技股求增長，一邊築起「收息防線」，長期持有本地高息藍籌，創造持續現金流，同時吸納黃金作「動盪保險」，盡量穩中求進。

問卷調查反映不少市民的謹慎態度，或許與本港近年市面氣氛、店鋪結業等消息有關，導致他們理財取態亦偏向保守。不過事實上，港股、港樓及經濟數據的表現卻截然不同，恒指去年曾創4年高，全年大升28%，樓價亦止跌回升5%；政府預料2025年經濟增長將加速至3.2%，高於原先預測；11月零售業總銷貨值增幅更達6.5%，連續7個月錄得升幅。認可財務策劃師李澄幸坦言，本港宏觀經濟數據不差，但普遍市民在感知上，仍然對工作前景及經濟不安心，他形容這是大眾與股市及經濟的脫節，「因而市民需要靠儲錢、留住現金來獲得安全感。」

事實上，美國聯儲局去年9月重啟減息，不少專家均提醒港元定存息率只會越來越低，理財過份側重於存款並不健康。李澄幸認為市民在2026年可適度進取，僅保留一年支出作為存款已足夠，「不論任何經濟周期也不宜太過保守，建議可視乎個人風險，適度配置在股票及債券上，如環球股票市場長線仍值得持有。」

IPP Financial Advisers Limited董事彭永東表示，長期將資金放在定存，回報可能追不上通脹，導致生活水平慢慢被蠶食。他提醒，儲蓄和投資同樣重要，不能只存錢不做投資，因資產升值的威力將受限，「最理想是打好儲蓄基礎，再在自己風險承受的範圍內做一些投資配置。」

香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，銀行存款是港人主流儲蓄方式，尤其收入較低及退休人士更傾向保守理財，高收入人士往往更進取地投資。他留意到星島問卷調查的數據，事實上較年輕或月入較高的受訪者，他們2026年的投資取態更為進取，月入超過4萬元者有35%人採取進取策略，40%採中性態度，而保守策略佔25%；而他們以增加投資回報為目標的比率（佔32%），亦較增加儲蓄的人（佔30%）略高，「每人的投資取態，最重要還是看年齡及各自風險承受能力來決定。」

AI壓倒生科黃金 成最值得增加投資領域

以AI為首的科技行業，一直是近年最炙手可熱的投資主題，有28%受訪市民認為，AI是今年最值得增加投資領域，其次醫療及生物科技及黃金等貴金屬，分別佔22%及15%。有受訪者明言今年仍鍾情AI股，心水是專做數碼轉型的SaaS股，亦有人打算吸納美國AI龍頭及港股晶片股。

著名基金經理黃國英表示，AI仍是今年一大投資主題，但相信市場口味會由AI大模型及軟件股，轉為機械人產業、無人駕駛等「物理AI」（Physical AI），預料中港工業股、新質生產力概念股受惠。他點名的股份包括美的集團（300）、寧德時代（3750）、禾賽（2525）、匯聚科技（1729）、三花智控（2050）。

另外，金銀銅等貴金屬受惠美元弱，以及AI重塑需求，紫金（2899）和江西銅（358）等資源股今年可看高一線。他又建議投資者今年留意印度市場，可由ETF或美國預託證券入手，因印度股票指數去年僅升10%，但當地經濟其實不差，亦具年輕人口紅利，印股今年或追落後。

渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖則建議，投資者新一年可採取「啞鈴策略」，即同時兼顧高增長及保守型的投資部署，平衡風險。進取部分可吼美國科技股，因這類股份2026年盈利增長料有雙位數，半導體行業更可達40%以上；防禦部分則揀選健康護理及公用股。他亦看好中國及印度股票，相信中國「十五五」規劃開局，料有政策支持科技創新；至於印度股票，估值已回到歷史平均數，盈利及經濟增長仍強勁，2026年料成亞洲股票焦點。

該行早前預測金價今年內可挑戰每盎司4800美元，陳正犖相信，全球央行及機構投資者為分散投資、去美元化等原因下，黃金結構性需求會延續，中度風險投資者可配置6%資產於黃金，另外股票及債券比例分別可佔54%及38%，現金水平僅為2%。

62%人靠理財產品作退休收入 市民：祈求不蝕，於願足矣

問卷調查發現，受訪市民對於退休規劃尤其關注，除了主要靠股票收息（25％）及出租物業（12％）製造被動收入，有62％受訪市民會以年金、銀色債券、人壽保險等理財產品，作為退休後的收入來源。有受訪退休人士表示，退休必需腳踏實地，尋找穩陣回報，「祈求能不蝕、可保本甚或有微利，於願足矣。」

李澄幸認同以年金構建退休入息組合，但亦可預留一部分資金進行投資，以對抗通脹。他提醒退休人士，先了解退休後每月生活開支水平，宜先預留半年至一年的使費，作銀行存款以備不時之需。

至於收息組合，他舉例基本生活費為2萬元，便以此決定應認購多少年金及其他收息產品。以具官方背景的香港年金為例，現時65歲男士投保100萬元，每月可獲5800元，若每月使費為2萬元，他動用約345萬元買香港年金便足夠應付生活開支。

若退休人士尚有資金作投資，可視乎他對各類投資工具的認識程度，再決定如何投資，假設並不太熟識股票的話，可揀選投資股債混合基金，股債比例各佔一半，既可對抗通脹，組合波動程度也不會太高。

另外，問卷調查亦發現，受訪市民在理財規劃上傾向做「獨行俠」，39%表示個人研究及分析；24%會與家人、伴侶商量，找金融機構及理財顧問分別佔18%及8%，使用如AI等數位理財工具則佔約11％。李澄幸認為，自己研究投資總好過問親戚朋友，始終別人適合的方法，不代表人人也適合，加上香港稅制簡單，亦無遺產稅，港人普遍較少需要尋求理財及稅務顧問的投資建議。