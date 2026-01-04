宏福苑大火｜「毋忘愛」提供免費殯葬服務 讓火災逝者有尊嚴地踏上最後一程

【宏福苑/大火/「毋忘愛」/殯葬/逝者】大埔宏福苑大火造成至少161死亡，非牟利機構「毋忘愛」透過免費殯葬服務，使逝者有尊嚴地踏上最後一程，亦讓生者無憾地道別，目前已向近20個家庭提供協助。「毋忘愛」主席、外科醫生范寧接受《星島》訪問指，理解災民不欲倉促處理至親的身後事，機構透過收集逝者的相片、日用品等，於喪禮上重現其一生，讓出席者感受與逝者的連繫。生命頌禮司何紫筠（May）憶述，有女兒在喪禮上以琴聲獻曲，答謝在火災罹難的單親媽媽，多年含辛茹苦養育之恩，「她在鋼琴前嘗試控制情緒，彈出一曲給媽媽聼，那一刻我很感動，她很叻，可以完成這份送給媽媽的最後禮物」。

宏福苑大火｜已向近20個受災家庭提供免費殯葬服務

去年11月26日的大火震撼全球，「毋忘愛」當晚宣布，為逝者提供免費喪葬服務，並為有需要家庭提供支援或轉介服務；至11月28日，機構指已獲「嘉道理慈善基金會」專項支持，故暫停接收所有新增指定用於「宏福苑」的公眾捐款。機構回覆查詢指，至今接獲288筆公衆捐款，善款逾50萬元，公衆善款會與基金會資助結合，用於安排逝者後事及支援家屬。

宏福苑大火｜女兒於喪禮中藉琴聲 向罹難母親表達思念及祝福

「毋忘愛」目前協助宏福苑個案中，有「白頭人送黑頭人」，有喪子個案，亦有寵物離世個案。May形容，喪禮是讓出席者表達思念，互相傾訴、互相安慰、互相療癒的場合。她提到，有單親媽媽供養兩兄妹，讓他們學習彈鋼琴至演奏級，不幸在火災中離世。在該場喪禮中，女兒藉琴聲表達思念及祝福，逝者朋友亦分享彼此相處點滴，共同面對傷痛，「認識到媽媽前半生辛苦養大子女，晚年都有一段被子女照顧、與朋友旅遊、玩樂的時光」。



范寧表示，機構透過收集逝者的相片、日用品等，於喪禮上重現其一生，從而讓出席者感受與逝者的連繫，「完整地知道這個人的故事，大家一起去懷念」。他又指，事發至今逾一個月，需重建社區網絡，讓災民正常生活，而社會應透過建設性方式紀念火災，「就算用情緒管理、輔導角度看，當悲傷、哀傷這麽大，你叫受難者堅強一點，不要想、忘記過去，會導致二次創傷、三次創傷，最終令他們與社會脫節，因為會覺得不被了解」。



大衆踴躍捐款同時，亦關注善款去向，乃至非牟利機構行政成本。范寧說，個人心態是先提供服務，再思考錢從何來，「當想做好一件事時，有太多顧慮，或者有太多其他一些的干擾想法，事情就會扭曲」。但他補充，任何機構都要靠人營運，必然會產生人力成本，「非牟利機構，並非不吃人間煙火」。



記者 蕭博禧

攝影 何君健