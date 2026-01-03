嘉道理農場三周接3宗短吻果蝠進入校園求助個案  涉30隻個體部分受傷

嘉道理農場暨植物園今（3日）在社交平台表示，該園野生動物拯救中心在過去三周接獲3宗關於短吻果蝠進入校園的求助個案，當中涉及約30隻短吻果蝠個體，部分更出現受傷情況。

蒲葵樹被大幅修剪致失棲息地

嘉道理農場暨植物園指，翻查紀錄後，發現其中兩宗求助個案位於同一地點，為兩所相鄰的學校。團隊到場勘察後發現校內雖沒有短吻果蝠常棲息的蒲葵樹，但在附近的一個私人屋苑內發現到3棵被大幅度修剪的蒲葵樹，相信那些短吻果蝠因為修樹而失去家園，導致需要在附近建築物尋找臨時安身之所。

園方指，蒲葵是短吻果蝠的家，一般而言，牠們日間都會留在蒲葵葉下休息，黃昏至晚上才會外出活動，所以相信蒲葵樹被修剪時牠們仍然在樹下休息，且突然被驚醒，慌忙逃走。

園方指當中涉及大約30隻短吻果蝠個體，部分出現受傷情況。嘉道理農場暨植物園fb圖片

團隊到場勘察後發現附近有3棵蒲葵樹被大幅度修剪，相信短吻果蝠因失去家園，導致需要在附近建築物尋找臨時安身之所。嘉道理農場暨植物園fb圖片

短吻果蝠受野生動物保護條例保護

園方強調，所有蝙蝠，包括短吻果蝠都是受野生動物保護條例保護，任何騷擾、驚擾、破壞棲息地，導致動物受傷的行為均屬犯法。如果在修剪植物時，發現任何野生動物如雀鳥及蝙蝠正在棲息，應避免修剪而驚擾牠們。

園方呼籲市民若發現蝙蝠棲身於屋苑、學校的外牆或建築物內，應讓蝙蝠留在原處，並確保牠們有空間離開。通常牠們正在尋找新的家園，暫居建築物數天後便會自行飛走。如果遇到受傷或無法飛行的動物，可致電該園的野生動物拯救中心或愛護動物協會等。

園方解釋，一般人可能對蝙蝠有負面印象，然而牠們在生態系統中擔當了非常重要的角色：不少植物依靠果幅來傳播花粉及種子；而食蟲性蝙蝠亦會捕食大量蚊蠅等害蟲。