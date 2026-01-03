Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜律師會加設洪水橋免費法律諮詢服務櫃位 7櫃位共處理125宗求助

社會
更新時間：16:02 2026-01-03 HKT
發佈時間：16:02 2026-01-03 HKT

大埔宏福苑大火發生後，香港律師會自上月起已在香港不同地區設立了6個緊急免費法律諮詢服務櫃位，為受火災影響的居民提供及時和專業的法律支援。律師會今天（3日）在洪水橋樂翹樓1座增設多一個服務櫃位，令服務櫃位總數擴充至7個。

7櫃位至今處理125宗求助  免費法律諮詢熱線已處理逾130宗個案

7個服務櫃位至今合共處理了125宗求助個案，而「大埔火災緊急免費法律諮詢熱線」（2840 1011）則已處理逾130宗個案，並正繼續營運。律師會將繼續以專業和關懷，與社區攜手同行，為有需要的市民提供實在而可靠的法律支援。

7個服務櫃位分別位於：
1. 樂善村（大埔汀角路83號）
2. 善樓（大埔船灣陳屋168號）
3. 策誠軒（大埔大埔公路大埔滘段）
4. 樂和·東寓（馬鞍山落禾沙里3號）
5. 路德會雙魚薈（元朗八鄉粉錦公路160號）
6. 啟福居（啟德沐安街第1B3區）
7. 樂翹樓1座（洪水橋洪元路6號）

受影響居民可透過以下連結預約相關服務：
．預約登記表：https://tinyurl.com/TaipoOLRegist 
．詳情請見：https://tinyurl.com/3cak9k2p

律師會將於兩個工作天內聯絡已預約人士，確認其登記及會面安排。同時，律師會呼籲有需要的受影響居民提早預約，以獲取最適切的服務。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
4小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
6小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
2小時前
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
01:22
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
7小時前
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
7小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT
袁詠儀19歲兒子「魔童」與大眼妹公園密會相擁 疑似女友樣貌曝光 張智霖曾笑指趕抱孫
袁詠儀19歲兒子「魔童」與大眼妹公園密會相擁 疑似女友樣貌曝光 張智霖曾笑指趕抱孫
影視圈
6小時前