宏福苑大火｜律師會加設洪水橋免費法律諮詢服務櫃位 7櫃位共處理125宗求助

大埔宏福苑大火發生後，香港律師會自上月起已在香港不同地區設立了6個緊急免費法律諮詢服務櫃位，為受火災影響的居民提供及時和專業的法律支援。律師會今天（3日）在洪水橋樂翹樓1座增設多一個服務櫃位，令服務櫃位總數擴充至7個。

7櫃位至今處理125宗求助 免費法律諮詢熱線已處理逾130宗個案

7個服務櫃位至今合共處理了125宗求助個案，而「大埔火災緊急免費法律諮詢熱線」（2840 1011）則已處理逾130宗個案，並正繼續營運。律師會將繼續以專業和關懷，與社區攜手同行，為有需要的市民提供實在而可靠的法律支援。

7個服務櫃位分別位於：

1. 樂善村（大埔汀角路83號）

2. 善樓（大埔船灣陳屋168號）

3. 策誠軒（大埔大埔公路大埔滘段）

4. 樂和·東寓（馬鞍山落禾沙里3號）

5. 路德會雙魚薈（元朗八鄉粉錦公路160號）

6. 啟福居（啟德沐安街第1B3區）

7. 樂翹樓1座（洪水橋洪元路6號）

受影響居民可透過以下連結預約相關服務：

．預約登記表：https://tinyurl.com/TaipoOLRegist

．詳情請見：https://tinyurl.com/3cak9k2p

律師會將於兩個工作天內聯絡已預約人士，確認其登記及會面安排。同時，律師會呼籲有需要的受影響居民提早預約，以獲取最適切的服務。



