「千僧萬眾祈福大法會」今起啟德體藝館舉行 逾1500名僧侶出席法會

社會
更新時間：15:36 2026-01-03 HKT
發佈時間：15:36 2026-01-03 HKT

本星期1月3日至7日，「千僧萬眾祈福大法會」將於香港啟德體藝館舉行，法會除了得到全港道場支持之外，更將有來自世界各地27個國家，1500名集結漢、藏、南傳僧侶蒞臨法會。

屆時，千僧列陣，萬眾雲集，無分宗派，無分地域，同心同願；為香港，為世界，為所有受苦眾生祈福。香港佛教聯合會與全港近一百五十個團體鼎力支持。

法會詳情如下：

1月3日（六） 19:00–21:30 啟動禮暨禪淨法會
開幕啟動儀式暨禪修與念佛共修

1月4日（日） 19:00–21:00 「禪悅」梵唄共賞
梵唄唱誦，分三大樂章演出

1月5日（一） 19:30–21:30 「盛世梵音 福佑香江」音樂會
恭唱佛曲，與眾結緣，並送上祝福

1月7日（三） 9:30–12:00 世界和平 國泰民安 千僧萬眾祈福大法會集全球27國及地區過千高僧大德，率全場萬眾同念佛菩薩聖號，為世界和平、國泰民安、家庭幸福，福壽安康祈願。
 

