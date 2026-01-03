元旦訪港旅客理想 業界倡維港打造旅遊經濟圈 以海岸動線串聯各區特色

聖誕假期完結，合共有超過60萬人次旅客訪港。選委界立法會議員姚柏良表示，今年元旦假期，人流暢旺，氣氛熱烈，恰逢內地三天連假，成功吸引了大量海內外旅客訪港。他指出，2025年12月的海外旅客人次已接近130萬，創下疫情後單月新高，內地客增長亦十分明顯。姚柏良形容，現時的訪港旅客呈現「多元化」特徵，涵蓋家庭、年輕伴侶、商務、會展以至郊野「深度遊」的旅客，業界為旅客提供良好體驗，吸引他們「留耐些、過夜、多消費」。

旅遊促進會總幹事崔定邦補充，單是1月1日，便有21萬內地旅客及超過4萬國際旅客入境，總數超過25萬人。他指過去幾天，本港酒店整體入住率理想，房價也不算增幅很大，只是高一成至一成半，形容業界加幅克制。

煙花取消重創維港食肆 冀農曆新年帶旺生意

飲食界立法會議員梁進表示，跨年煙花匯演的取消，對維港兩岸的餐廳造成巨大打擊，估計業界營業額減少至少一半，更有約四成預訂最終被取消，導致餐廳生意額僅及往年同期的三分之一。他指，業界冬至生意普遍理想，但幾日後的聖誕假期生意滑落，估計是受港人外遊影響；到除夕元旦假期生意回升，但主要集中在旅遊區。展望未來，梁進對農曆新年市道感到樂觀，他透露早前因大型火災而取消的宴會活動，已陸續改期至一月至三月舉行，加上傳統節日氣氛，有望帶旺整體生意。

留住本地消費 善用維港打造「旅遊圈」

被問到如何留住本地市民消費，梁進表示，活動適合廣泛群眾參與更易吸引市民留港；姚柏良補充指，餐飲零售業有七成半的生意額依賴本地市民，因此必須思考如何提升本地消費意欲。他建議，香港應發掘自身獨特魅力，將旅客分流到不同的地區，舉例指東岸板道最後一段已開放，打造海岸特色，將旅客引流至銅鑼灣一帶；維港一帶可打造成「旅遊經濟圈概念」，若旅客懂得利用東岸板道至西灣河，再搭船去鯉魚門食海鮮，再坐船到九龍城、啟德一帶，形成一個完整的旅遊體驗環。

