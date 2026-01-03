粵車南下｜陳美寶：接獲逾2000宗入市區申請 近400宗預約

運輸及物流局局長陳美寶表示，跨境交通的便利進一步推進香港與國家融合。其中，廣深港高鐵服務持續提升，現時已接通香港與96個內地站點，包括多個於2025年推出的短途和長途直達站點。上周六（12月27日），高鐵單日乘客量更創出超過13萬7千人次的歷史新高。

陳美寶撰寫今年首篇網誌，指特區政府正全力推展北環線及港深西部鐵路項目，全面打通港深兩地的鐵路網絡，並善用內地能力和資源建設，包括採用內地施工流程、引進內地的創新機械和建築技術等，以有效降低成本及縮短工期。

「港車北上」單日最高使用量突破26,600架次

陳美寶表示，「港車北上」廣受本地駕駛人士歡迎，14萬輛車曾參與，即每四輛本地合資格車輛就有一輛參加，帶領港珠澳大橋車流量屢創新高，單日最高使用量突破26,600架次，「港車北上」日均佔大橋總車流量約四成。

「粵車南下」大橋香港口岸人工島「轉機停車場」已在11月啟用，截至去年12月，「轉機停車場」已有過千車次預約使用，而入境市區部分實施至今只有個多星期，已有近2,000宗申請，預約則有近400宗，相信節假日時特別受歡迎，首天出行幾近額滿。隨着更多申請陸續獲批，更多參加者會按出行需要和計劃預約來港。「粵車南下」與「港車北上」為互惠跨境通行政策，體現一橋暢達兩地，融入大灣區生活圈，盡享無窮樂趣便利，惠及本地各行各業，包括酒店、零售、飲食、會議展覽等。

續全速推進北環線項目與港深西部鐵路

鐵路網絡方面，陳美寶指，正規劃或興建超過10個重型鐵路與4個智慧綠色集體運輸系統項目。古洞站作為港鐵第一百個重鐵站已經平頂，東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線以及洪水橋站等項目的工程亦如火如荼。北環線項目與港深西部鐵路（洪水橋至前海）兩項跨境鐵路亦繼續全速推進。當各個已規劃的項目陸續完成後，本港鐵路網絡的總長度將由現時的約 270 公里，增加逾四成至近390公里。

她續稱，重鐵以外，啟德、東九龍和洪水橋/厦村引入的智慧綠色集體運輸系統，亦陸續進入招標或準備招標，南港島線(西段)的規劃亦受惠於新型集體運輸系統而得以推展。而中九龍繞道(油麻地段)上月投入服務，每日約有50,000車次使用，她日前與團隊到現場視察工程進度，力爭整條六號幹線在今年內開通。

陳美寶又稱，規管網約車服務的主體法律框架，並獲立法會高效審議，在10月通過修訂條例。踏入2026年，會馬不停蹄進行立法「兩步走」的第二步，在上半年向立法會提交附屬法例，訂明網約車平台、車輛和司機的規管細節，並敲定相關牌證要求，為市民提供更多安全、合法合規和多元化的點對點出行選擇。

陳美寶又提到自動駕駛技術，指本港積極在不同應用場景測試自動車，除了在北大嶼山、西九文化區、南區和機場航天走廊的測試外，運輸署上周亦批准在港珠澳大橋香港口岸「轉機停車場」的測試項目，而橫跨九龍城及觀塘、涵蓋啟德發展區指定路段的跨區自動車測試亦進行中。本港的自動車總測試里程已超過10萬公里，希望藉此推動業界，透過香港平台收集更多測試和應用數據，開拓海外，尤其右軚車市場。