Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

考車牌｜即日起禁裝「外掛」 「肥佬」3次考生 : 有Marker同輔助鏡易合格啲 !

社會
更新時間：18:57 2026-01-02 HKT
發佈時間：18:57 2026-01-02 HKT

運輸署公布最新私家車合併試合格率僅得三成，即七成考生「肥佬」。為協助考生，不少教車師傅會在車外加設各種標記、輔助鏡等，方便考生「睇位」。運輸署日前向駕駛教師公會及指定駕駛學校發通告，指元旦（1月1日）起採新規定，禁止改裝或加裝附加裝置，以免影響考試公平性。《星島頭條》記者今日（2日）前往運輸署油塘駕駛考試中心察看，發現現場的駕駛專用車均符合新規定。有考生認為車外加設標記、輔助鏡令考試更容易合格，但沒有標記則有助磨練駕駛技巧。

考生: Marker可能幫到少少  但都幫忙唔大

今日考第二次「棍van牌」的Jordan表示，學車時未曾使用標記、輔助鏡等外設裝備輔助，雖然今日考試「炒咗」，但不合格原因為「超越物體時未有觀察交通情況」，即「扒頭」前未有觀察中鏡、左右鏡、倒後鏡，留意尾隨或反方向的車輛，而非在考場內進行的「調頭」、倒車等更需要使用標記、輔助鏡的項目，有信心下次考試可以合格拿到車牌。他相信「Marker可能可以幫到少少，但都幫忙唔大」，認為牌照考試十分嚴格，但為確保道路及使用者安全，畢竟「鐵包肉」。

考第三次仍「肥佬」的蘇小姐認為「考試好難」，如車外可加設標記、輔助鏡等裝備可令考試會更容易，以前亦曾「搵出面啲師傅學車，有Marker同車後鏡，轉彎同倒車都會易啲」。但她強調未曾在考試時使用，認為「沒Marker先練到手感」，可以更好訓練駕駛技巧。

拒透露姓名的駕駛中心教練表示，確有不少私人教車師傅會在車外加設各種標記、輔助鏡，協助考生，惟強調該駕駛學校「由始至終」都未有使用各種標記、輔助鏡等裝備。至於使用相關裝備會否令考試更容易，他則認為因人而異，形容「食飯用Apps落單定落街點餐邊個方便啲，方便啲但最後咪又係落單」，認為性質一樣差別不大，並強調考生考牌後仍會駕駛，如車技不好「考到都無用」。

根據網上流出的通告，運輸署指部分駕駛考試車輛疑被非法改裝/裝上過大或過量附加裝置，經調查後，部份駕駛考試車輛的裝置包括改裝泥擋、加裝照明燈及輔助鏡及於車身上的標記等，均有機會違反法例及對其他道路使用者構成安全風險。

運輸署指，所有駕駛考試車輛必須符合《通路交運（車輛構造及保養）規例》、《道路交通（交通管制）規例》，以及運輸署就各類駕駛考試制定的《駕駛考試指引》的規定及要求，不得使用未經運輸署許可之輔助駕駛系統，亦不可安裝任何可能干擾/影響考試之設備。

記者、攝影：李健威

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
8小時前
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
5小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
6小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
9小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
01:16
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
7小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
10小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
4小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
01:05
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
影視圈
8小時前