考車牌｜即日起禁裝「外掛」 「肥佬」3次考生 : 有Marker同輔助鏡易合格啲 !

運輸署公布最新私家車合併試合格率僅得三成，即七成考生「肥佬」。為協助考生，不少教車師傅會在車外加設各種標記、輔助鏡等，方便考生「睇位」。運輸署日前向駕駛教師公會及指定駕駛學校發通告，指元旦（1月1日）起採新規定，禁止改裝或加裝附加裝置，以免影響考試公平性。《星島頭條》記者今日（2日）前往運輸署油塘駕駛考試中心察看，發現現場的駕駛專用車均符合新規定。有考生認為車外加設標記、輔助鏡令考試更容易合格，但沒有標記則有助磨練駕駛技巧。

考生: Marker可能幫到少少 但都幫忙唔大

今日考第二次「棍van牌」的Jordan表示，學車時未曾使用標記、輔助鏡等外設裝備輔助，雖然今日考試「炒咗」，但不合格原因為「超越物體時未有觀察交通情況」，即「扒頭」前未有觀察中鏡、左右鏡、倒後鏡，留意尾隨或反方向的車輛，而非在考場內進行的「調頭」、倒車等更需要使用標記、輔助鏡的項目，有信心下次考試可以合格拿到車牌。他相信「Marker可能可以幫到少少，但都幫忙唔大」，認為牌照考試十分嚴格，但為確保道路及使用者安全，畢竟「鐵包肉」。

考第三次仍「肥佬」的蘇小姐認為「考試好難」，如車外可加設標記、輔助鏡等裝備可令考試會更容易，以前亦曾「搵出面啲師傅學車，有Marker同車後鏡，轉彎同倒車都會易啲」。但她強調未曾在考試時使用，認為「沒Marker先練到手感」，可以更好訓練駕駛技巧。

拒透露姓名的駕駛中心教練表示，確有不少私人教車師傅會在車外加設各種標記、輔助鏡，協助考生，惟強調該駕駛學校「由始至終」都未有使用各種標記、輔助鏡等裝備。至於使用相關裝備會否令考試更容易，他則認為因人而異，形容「食飯用Apps落單定落街點餐邊個方便啲，方便啲但最後咪又係落單」，認為性質一樣差別不大，並強調考生考牌後仍會駕駛，如車技不好「考到都無用」。

根據網上流出的通告，運輸署指部分駕駛考試車輛疑被非法改裝/裝上過大或過量附加裝置，經調查後，部份駕駛考試車輛的裝置包括改裝泥擋、加裝照明燈及輔助鏡及於車身上的標記等，均有機會違反法例及對其他道路使用者構成安全風險。

運輸署指，所有駕駛考試車輛必須符合《通路交運（車輛構造及保養）規例》、《道路交通（交通管制）規例》，以及運輸署就各類駕駛考試制定的《駕駛考試指引》的規定及要求，不得使用未經運輸署許可之輔助駕駛系統，亦不可安裝任何可能干擾/影響考試之設備。

記者、攝影：李健威