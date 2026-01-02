啟德體育園紀錄片《築夢啟德》明首播 近一小時珍貴畫面呈現園區工程

啟德體育園聯同中央電視台旗下國際頻道──中國環球電視網（CGTN），共同製作的紀錄片最終章《築夢啟德》將於明日（1月3日）全球首播。近一小時的珍貴畫面，將完整呈現體育園從工程啟動到盛事綻放的壯闊旅程。

啟德體育園2019年動工、去年3月正式啟用。從啟德機場的時代記憶，走向灣區新地標的宏偉藍圖；從建設幕後的付出，到運動者的日常堅持，再到作為香港地標建築的體育園高效運轉的每一刻。啟德體育園指，「這裏不只是場館，更是城市、運動與生活交融的舞台。」

《築夢啟德》播放詳情如下：

首播：

2026年1月3日（星期六）

上午8時：CGTN紀錄頻道、香港電台34台

下午1時：CGTN英語頻道《環球紀實》、香港電台35台

重播：

2026年1月4日（星期日）

下午2時及8時：CGTN紀錄頻道、香港電台34台

上午9時及下午10時：CGTN英語頻道《環球紀實》、香港電台35台

2026年1月5日（星期一）

凌晨2時：CGTN紀錄頻道、香港電台34台

《築夢啟德》公眾觀賞：

日期：2026年1月3日至2月4日

地點：滙豐呈獻啟德展館（啟德主場館 F 閘旁）

時間：週一至週五 下午 2 時；週六及週日 上午 11 時及下午 2 時*

*時間可能因活動安排有所調整，以現場通知為準。座位有限，先到先得。