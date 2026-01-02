Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南丫島榕樹下村代表懸空未補選 原居民質疑無法參與鄉委會補選 申司法覆核獲批許可

社會
更新時間：18:09 2026-01-02 HKT
發佈時間：18:09 2026-01-02 HKT

身兼鄉委會主席及南丫島榕樹下村原居民代表的離島區議員周玉堂去年9月底去世後，相關席位一直懸空，一直沒有安排榕樹下村原居民代表補選。有榕樹下村原居民質疑選委會未有盡快舉行補選，導致榕樹下村代表從缺，無法參與下周舉行的鄉事委員會補選，剝奪榕樹下村原居民的選舉權及被選舉權，早前入稟申請司法覆核。法官高浩文今午於高等法院指有合理可議之處，批出司法覆核許可，將盡快開庭審理。

申請人為南丫島南段榕樹下村原居民周國明，答辯人依次為民政及青年事務局局長麥美娟、離島區民政事務專員楊蕙心及選舉管理委員會。入稟狀指，南丫島南段鄉事委員會主席周玉堂同時兼任榕樹下村原居民代表，去年9月28日去世後，榕樹下村原居民代表、鄉事委員會主席及委員席位自此出缺。

申請人多次去信不果，質疑局方拒絕履行法定責任，沒有在切實可行的範圍內盡快補選榕樹下村原居民代表，卻將於今年1月7日補選南丫島南段鄉事委員會執行委員及主席，令榕樹下村原居民無代表參與鄉事委員會選舉，遂入稟要求法庭禁止舉行鄉事委員會選舉，直到補選出榕樹下村原居民代表為止。

法官今開庭宣佈批准申請方將選舉管理委員會加入為答辯人，又指本案有合理可議之處，批出司法覆核許可，將盡快開庭審理，然而由於鄉事委員會需要籌備6月天后誕，故拒絕下令臨時禁止鄉事委員會選舉舉行。

案件編號：HCAL2786/2025
法庭記者：陳子豪

