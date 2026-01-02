油蔴地警署展覽重現警匪片經典 首日開放參觀港人居多 大讚勾起集體回憶

設於舊油蔴地警署原址的「油蔴地警署光影之旅」展覽，今日（2日）起正式開放予公眾參觀。《星島頭條》記者到場觀察，警署外人潮湧動，不乏持票市民及在外「打卡」的旅客。有市民對展覽內容表示滿意，能勾起過去和朋友一起觀賞港產片的美好回憶，計劃邀請親友再訪。

展覽今明兩日（2日及3日）門票已全部售罄。由於場地空間有限，每次僅能接待十多人，工作人員特設排隊區，按購票時段分批入場。工作人員透露，今日參觀者以香港市民為主，遊客比例甚低。

忠實重現警匪片經典場景

在場外等候的市民神情雀躍。平日常到舊警署附近戲院觀影的任小姐表示，舊警署過去長期封閉，如今活化重開，希望看到保留的歷史文物。她喜愛《無間道》、《警察故事》等港產警匪片，對展覽重現電影場景的設計很感興趣，期望從中了解更多。

展覽每次參觀時間約30分鐘，雖稍短暫，但獲市民好評。林先生形容展覽「不錯」，忠實重現警匪片經典場景。他對舊警署辦公室印象尤深，表示能坐在原有位置感覺新鮮。這些場景勾起他與朋友觀賞港產片的美好回憶，因此計劃再邀親友前來。

馬小姐帶同兒子前來，她表示，展覽內的囚室空間狹窄、燈光昏暗，小朋友有點害怕，但現場拍照互動區成功引起他的興趣，整體體驗良好。

外籍友人看得津津有味

胡先生夥外籍朋友一同參觀，他表示，展覽文字解說清晰，即使有語言或文化差異，外籍友人仍看得津津有味。他指，東南亞國家長期熱衷港產片，「可說是由小看TVB到大」，對展出內容十分熟悉。不過他認為參觀時間僅半小時，加上人流擠逼，體驗略感不足。

除排隊入場的市民外，舊警署外還聚集了不少內地遊客「打卡」。來自廣東的何先生表示，到場才知有展覽，在微信、小紅書等內地社交平台上亦未見相關宣傳。他稱自小喜愛港產片，下次來港必定參觀，「了解這座古蹟以及香港警匪片相關的故事。」

記者：曾智華

攝影：陳浩元