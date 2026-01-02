中電電力事故｜機電署報告：8成由外在因素引致 促優化供電系統 中電 : 已用Grid-V實時監察

機電工程署今日（2日）公布中華電力有限公司電力供應系統的檢視結果報告。在由本地專家學者組成的檢視中電供電系統督導小組監督下，機電署已完成檢視工作並向環境及生態局提交報告。檢視工作全面分析了中電由2021年至2024年6月期間發生的所有電力供應中斷和電壓驟降事故的成因，並且針對中電供電系統的現況提出五個行動目標，並按此制定11個行動策略及提出共43項改善建議。

中電2025年大型停電事故宗數按年減半

根據事故數據分析，約8成的中高壓電網事故由外在因素引致。中電須進一步優化其供電系統抵禦外在因素影響的能力並對症下藥，減低外在因素對中電電網的影響。經覆檢由第三方干擾、環境干擾及極端天 氣所造成的電力供應中斷或電壓驟降事故後，檢視找出了導致相關事故的具體問題。根據事故數據分析，由第三方干擾引致的事故宗數仍然未有下降趨勢，可見中電過去未能全面防範其系統電纜及部件遭第三方破壞，且未能全面及時偵測已損毀的電纜或電纜部件，檢視結果指中電須積極主動處理有關問題。

環境局會和機電署密切監察中電執行檢視報告所作的建議，特別是促進中電建立更積極的維修保養文化，務求進一步提高中電供電系統的穩定性和可靠度，減低未來發生電力事故的機會和影響。

環境局發言人表示，政府十分重視電力公司維持其供電系統安全可靠的能力。鑑於2024上半年中電發生多宗電力事故，環境局要求機電署全面檢視中電電力供應系統並作出針對性的建議，減少電力供應中斷、電壓驟降事故及事故對市民的影響。環境局衷心感謝由工程師盧國華帶領的督導小組的不懈努力，以及對檢視工作提出的專業意見。

在機電署督促下，中電在檢視工作進行期間已開展部分改善措施，包括利用智能管理系統Grid-V偵測供電設備附近環境的危害、加裝避雷裝置，以及在較關鍵的變電站加裝防水閘或防洪設備。中電在2025年出現影響超過2,000戶的大型停電事故的宗數按年減半，並且在早前超強颱風樺加沙和颱風韋帕襲港並懸掛十號颶風信號時，仍大致維持正常的電力供應。

在2025年12月18日下午於九龍城區發生的停電事故，中電啟動了電網互聯線路調配備用電力，並進行遙距操作，於四分鐘內為超過七成受影響客戶恢復供電，實證報告建議「增加市區配電網互聯線路」能有效減少事故對用戶的影響範圍和時間。中電亦按照新訂立的服務承諾，在22分鐘內安排維修團隊到達現場作停電檢查。

針對中電供電系統現況的五個行動目標

為督促中電全面有序落實報告的建議，進一步改善供電系統的穩定性和可靠度，中電按政府要求訂立了相應的行動計劃時間表。報告的五個行動目標及其建議內容主要包括：

（一）減少發生電力供應中斷和電壓驟降事故

加快推動設備維修保養數碼化；

對高風險的地下線路進行測試；

與掘路工程承辦商積極協作及跟進；及

改善發電廠的避雷系統。

（二）減低電力供應中斷和電壓驟降對客戶的影響

增加市區配電網互聯線路，以強化配電網絡互作備用的能力；

與主要公共服務提供者共同制定聯合危機應對演練計劃；及

加強與物業管理公司進行事故應對演習。

（三）在電力事故後加快恢復供電

改善事故處理及恢復供電工作流程；及

增加使用臨時電源供電的靈活性和改善應用流動發電機的標準作業程序。

（四）善用創新科技進行維修保養和監測設備的健康狀況

擴展智能管理系統Grid-V的應用；

透過人工智能鏡頭監察建築地盤，減低輸配電纜遭第三方損壞的機會；及

透過智能電錶基礎建設的數據分析減少低壓電力事故。

（五）全方位推動更積極的維修保養文化

研究對採購物料制訂獨立抽樣測試的機制，加強質量管理；及

與承辦商建立全面的溝通渠道，加強合約管理。

中電表示，全面採納機電署提出的建議，並已制定具體行動計劃，落實及執行各項建議措施，進一步加強供電系統管理及提升供電可靠度。中電已在檢視工作進行期間，主動提早於2024年下半年開展部分措施，減少電力事故發生，並加快事故處理，為受影響客戶提供適切支援。

中電 : 去年供電可靠度達99.999%

經獨立顧問檢視，中電在資產的維修保養策略、物料採購和驗收制度、監督和質量保證、供電系統的安全設計等方面，整體上與國際標準及同業基準一致。中電去年的供電可靠度達99.999%，但鑑於過去數年約8成的中高壓電網事故由外在或環境因素引致，故中電致力加強電網韌性，採取應對措施提升電力系統抵禦極端天氣的能力。這包括應用「智能管理系統 （Grid-V）」，全天候實時監察變電站和架空電纜的狀態；試驗超視距飛行加強巡查戶外供電設備；在較關鍵的變電站加裝防水設備；並於輸電架空線路加裝 避雷器，提高電力系統抵禦雷擊的能力。

中電亦已增加緊急維修人手和增添高容量流動發電機，並加強與政府部門、客戶物業管理團隊等不同持份者進行演練，提升相關人員在突發事件中的溝通、應變和協調能力。中電亦為客戶提供電力質量諮詢服務，定期舉辦研討會和工作坊，協助客戶應對和緩解電壓驟降的影響。