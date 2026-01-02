涉除夕夜尖沙咀停車場違例放無人機 內地男被控2罪 獲准保釋2月再訊
發佈時間：16:04 2026-01-02 HKT
33歲持雙程證男子涉嫌於除夕夜，在尖沙咀海運大廈停車場駕駛無人機。他被控未經許可在限制飛行區飛行無人機等兩罪，今於九龍城裁判法院首次提堂，男子暫毋須答辯。裁判官應申請押後案件至2月27日，待控方索取法律意見。期間被告獲准以1萬元保釋候訊。
被告徐康然，報稱無業，被控各一項未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機罪，以及未有遵從操作小型無人機進行飛行的操作規定罪。
控罪指，被告於2025年12月31日，在香港九龍尖沙咀梳士巴利道海港城海運大廈停車場內，作為一名遙控駕駛員，操作小型無人機DJ I型號Mavic 4 Pro，沒有許可下在該限制飛行區內進行飛行；以及沒有遵從適用於該無人機的所有操作規定的情況下操作該無人機，即該無人機在指明時間及高度外進行該次飛行。
案件編號：KCCC11/2026
法庭記者：雷璟怡
