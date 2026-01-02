龍鼓灘填海145公頃打造「智綠產業港」 2028年動工 目標2029年產出首批用地

2026年甫開始，政府即啟動大型填海計劃，擬於龍鼓灘約240公頃的前濱及海床範圍內進行填海工程，開拓約145公頃的土地，連同屯門西填海帶來的45公頃土地，打造「智綠產業港」，發展綠色及新能源、先進製造業、循環經濟及現代物流業及內河碼頭，預計創造約3.5萬個就業機會。擬議工程暫定於2028年展開，目標2029年產出首批用地。

填海工程預計不會對生態造成不良影響

擬議工程今日( 2日 )刊憲，包括進行海床填土以開拓約145公頃的土地；重新鋪設海底污水渠口；以及建造海堤。根據土木工程拓展署的環境影響評估，擬議填海工程預計不會對生態造成不良影響。擬議填海範圍遠離沙洲及龍鼓洲海岸公園的中華白海豚棲息地，與海岸公園之間亦有龍鼓水道作天然緩衝區，預計此填海工程對中華白海豚產生的影響較為輕微。有關環境影響評估報告由今日起供公眾查閱。

政府指龍鼓灘填海工程預計不會對生態造成不良影響。資料圖片

根據發展局早前提交的文件，當局希望以「產業導向」的規劃布局，當中54公頃發展綠色及新能源產業，集中在龍鼓灘填海區的北面，當中有10公頃預留作策略性儲備用地，以保留土地容量應對香港未來發展需求。另在龍鼓灘填海區南面預留約47公頃發展先進建造業，促進本地先進建造技術的發展，包括研發、測試、認證、生產及儲存，如設置「組裝合成」建築法、「機電裝備合成法」、生產預製鋼筋及可持續混凝土的相關設施，以及其他相關支援用途等，當中有10公頃會預留作策略性儲備用地。

當局指龍鼓灘近岸填海面積約145公頃，較2020年的方案減少了三分一，填海範圍避開了龍鼓灘村正對的海面，減少了對村民的影響。



