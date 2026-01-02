Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

龍鼓灘填海145公頃打造「智綠產業港」 2028年動工 目標2029年產出首批用地

社會
更新時間：15:48 2026-01-02 HKT
發佈時間：15:48 2026-01-02 HKT

2026年甫開始，政府即啟動大型填海計劃，擬於龍鼓灘約240公頃的前濱及海床範圍內進行填海工程，開拓約145公頃的土地，連同屯門西填海帶來的45公頃土地，打造「智綠產業港」，發展綠色及新能源、先進製造業、循環經濟及現代物流業及內河碼頭，預計創造約3.5萬個就業機會。擬議工程暫定於2028年展開，目標2029年產出首批用地。

填海工程預計不會對生態造成不良影響

擬議工程今日( 2日 )刊憲，包括進行海床填土以開拓約145公頃的土地；重新鋪設海底污水渠口；以及建造海堤。根據土木工程拓展署的環境影響評估，擬議填海工程預計不會對生態造成不良影響。擬議填海範圍遠離沙洲及龍鼓洲海岸公園的中華白海豚棲息地，與海岸公園之間亦有龍鼓水道作天然緩衝區，預計此填海工程對中華白海豚產生的影響較為輕微。有關環境影響評估報告由今日起供公眾查閱。

政府指龍鼓灘填海工程預計不會對生態造成不良影響。資料圖片
政府指龍鼓灘填海工程預計不會對生態造成不良影響。資料圖片

根據發展局早前提交的文件，當局希望以「產業導向」的規劃布局，當中54公頃發展綠色及新能源產業，集中在龍鼓灘填海區的北面，當中有10公頃預留作策略性儲備用地，以保留土地容量應對香港未來發展需求。另在龍鼓灘填海區南面預留約47公頃發展先進建造業，促進本地先進建造技術的發展，包括研發、測試、認證、生產及儲存，如設置「組裝合成」建築法、「機電裝備合成法」、生產預製鋼筋及可持續混凝土的相關設施，以及其他相關支援用途等，當中有10公頃會預留作策略性儲備用地。

當局指龍鼓灘近岸填海面積約145公頃，較2020年的方案減少了三分一，填海範圍避開了龍鼓灘村正對的海面，減少了對村民的影響。

　　 
　　

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
7小時前
01:16
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
4小時前
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
01:05
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
影視圈
5小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
6小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
23小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
17小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
3小時前
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
突發
4小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
5小時前