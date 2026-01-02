JPEX案｜網紅「朱公子」涉洗黑錢1878萬元 控方擬轉介區院審理 押後3月再訊

虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙，警方至今檢控16人，其中網紅「朱公子」朱家輝涉處理1878萬元犯罪得益。案件今於東區裁判法院再訊，控方修訂控罪後，現控告朱共4項「洗黑錢」罪。控方擬轉介案件至區域法院審理，裁判官林子康押後案件至3月27日再訊，以待控方準備轉介文件，期間被告續准保釋。

34歲被告朱家輝、報稱無業，被控4項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，指他於2020年11月23日至2023年8月30日知道或有合理理由相信眾安銀行、Mox Bank、理慧銀行及匯立銀行的4個戶口內共約1878萬元為可公訴罪行得益，而仍處理上述財產。

案件編號：ESCC2865/2025

法庭記者：王仁昌