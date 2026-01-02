Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大維修涉貪｜廉署拘21人 涉觀塘合和大廈及翠屏北邨工程 一屋苑曾聘用鴻毅

社會
更新時間：12:32 2026-01-02 HKT
發佈時間：12:32 2026-01-02 HKT

大埔宏福苑大火後，社會關注樓宇維修工程問題。廉政公署上周採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，先後拘捕共21名人士，包括該貪污團夥的骨幹成員。消息指，案件涉及的兩個屋苑，分別為合和大廈及翠屏北邨。翻查資料，翠屏北邨較早前委聘的大維修驗樓顧問，疑是涉及宏福苑委聘的「鴻毅建築師有限公司」。

被捕人士包括15男6女 部分人有黑社會背景

被捕人士為15名男子及6名女子，年齡介乎30至81歲，包括中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分人有黑社會背景。廉署人員在行動中搜查多個地點，包括涉案工程顧問及工程承辦商的辦公室，並檢走多項證物，包括相關的招標文件。

翠屏北邨早前張貼公告，指原為屋邨大維修驗樓顧問的「鴻毅建築師有限公司」，已即時終止相關業務。

中間人疑藉貪污收集業主授權票  擬操控法團批維修合約

廉署表示，行動涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，就其中一項工程，涉案工程承辦商涉嫌透過中間人行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，以取得總值約3,300萬元的工程合約。據悉，涉及的屋苑為合和大廈。

另一項工程則仍在籌備階段，涉案中間人懷疑藉貪污手段收集業主的「委任代表文書」(俗稱授權票)，企圖操控屋苑法團以協助日後取得相關維修工程合約。廉署採取執法行動後，已主動聯絡兩個屋苑的相關持分者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。據悉，涉及的屋苑為翠屏北邨。

廉署 : 一直十分關注樓宇維修貪污情況

廉署指出，樓宇維修與廣大市民息息相關，牽涉不同持分者，廉署一直十分關注相關貪污情況，採取結合專業執法、制度預防及社區教育的「三管齊下」策略，透過嚴厲執法及適時主動介入，並與相關部門及機構緊密合作和各司其職，全力打擊樓宇維修工程中可能涉及的貪污及其他不法行為。

此外，廉署為法團及業主提供實務指引，協助他們規劃及管理樓宇維修項目，並舉辦專業培訓，協助業內各持分者落實良好管治及有效內部管控制度。廉署又持續透過探訪、講座、研討會等多元化渠道，向樓宇管理組織、地區治理團隊及業主講解反貪法例，並鼓勵法團主動提升透明度，加強與業主溝通。

「鴻毅建築師有限公司」亦為宏福苑委聘的工程顧問。資料圖片

根據翠屏北邨於去年11月底張貼的公告，指該屋邨於前年3月經市建局「招標妥」平台發出招聘廣告，同年在周年業主大會，經投票選出「鴻毅建築師有限公司」為工程顧問；及後因應「鴻毅」負責人涉及宏福苑大火被捕，該屋邨隨後亦於上月初再貼出公告，宣布「鴻毅」已即時終止相關業務，法團亦未向「鴻毅」支付任何相關款項。

翠屏北邨所屬的觀塘中選區區議員馬軼超向《星島》表示，該屋邨去年選出現屆立案法團後，法團主席於去年年中離世，職位一直懸空至今。他提到，有關法團由邨內老街坊組成，不清楚法團的具體內部事務。

新上任的立法會議員方國珊一直關注維修工程圍標問題，她接受《星島》訪問時指，圍標集團盤根錯節，於社區等待屋苑老年化後「食餐大茶飯」，嚴重剝削小業主利益，對廉署今次採取打擊行動表示歡迎，認為對工程界的害群之馬具阻嚇力。她提到，授權票貪污甚至造假的情況並非個別事件，「我選區內見過有屋苑發現200張假授權票，有些連公司蓋章都能偽冒」，另外，亦聽說過有已故業主簽署的授權書出現，直言授權書舞弊情況相當嚴重。

方國珊指出，管理公司在業主大會及維修招標等擔任重要角色，建議當局加強向物管業界提供防貪資訊，同時亦建議研究提高《建築物管理條例》下，有關業主大會由業主親身到場投票的最低人數門檻，及考慮授權票需由獨立第三方專業人員核對真偽等，以提高法團的運作透明度。

記者 趙克平

