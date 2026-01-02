公立醫院收費改革｜基層申減免 社協憂百頁文件成障礙 促簡化程序助弱勢

公營醫療服務收費改革元旦起正式實施，包括調整收費及擴大醫療減免機制，並設有三個月過渡期，先為有經濟困難而沒有申請的病人提供減免。社協幹事連瑋翹今早（2日）在電台節目表示，若病人需申請費用減免，需提交全家的資料，或涉及數百頁交件，對基層相對困難，甚少人可於即日獲批核，建議醫管局或可與其他政府資助計劃增加聯繫，避免重複提交審核，影響審批時間。

市民需時熟習處理程序

連瑋翹表示，改革方案剛剛實施，長者及長期病患者都有少許擔心，對資料了解需時熟習，明白當局有很多宣傳去解說，但始終預計涉及醫療減免的人達到140萬人，是一個很龐大的工作量，市民都需時處理。

社協關注夾心階層萬元封頂負擔重

連瑋翹舉例，一個4口之家申請費用減免，需要提交全家人的戶口過去6個月的資料，假設爸爸媽媽各人有2至3個戶口，即銀行、投注、投資等，每個戶口都要拿取6個月文件，很輕易就過百頁文件，甚至達500頁以上，若這些基層家庭沒有電腦、不懂得用網上銀行等，就會相對複雜。

他建議醫管局與現有政府的資助計劃掛勾，讓市民不用重複申請，又或將部分項目改為自行申報，政府只作抽查。他更擔心醫務社工要處理大量文件，或影響原有服務，且很多人要去3至4次才能完成申請，更有些長工時的家庭要掙扎是否請假去申請，促當局檢視相關安排。

至於每人每年醫療費用1萬元「封頂」，他指這不涉及經濟審查相對簡單，但關注夾心階層，特別是長者的情況，形容他們有資產，但無收入，沒有公屋或私樓每月交租，資產有一定能力，惟1萬元都是大負擔，希望當局可放寬。

已有5萬人申請費用減免

醫管局總行政經理(聯網運作)李立業在同一節目上表示，目前已有5萬人申請費用減免，當局亦已安排10個專隊在各聯網協助市民處理，希望能縮短處理時間，強調安排有3個月的過渡期，市民只要於3個月內補足文件即可，當局可先發有條件減免作過渡安排，強調不會令市民因為金錢而得不到醫治。

他認為申請手續不是很繁複，審批過程主要是解答問題，市民可在當局的手機應用程式「HA GO」中的計算表，輸入初步的資訊，了解申請的內容，有助之後申請程序加快。至於可否減少所需文件，他指將來可再檢視有否優化的空間。

記者：郭詠欣