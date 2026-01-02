Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公立醫院收費改革｜基層申減免 社協憂百頁文件成障礙 促簡化程序助弱勢

社會
更新時間：11:05 2026-01-02 HKT
發佈時間：11:05 2026-01-02 HKT

公營醫療服務收費改革元旦起正式實施，包括調整收費及擴大醫療減免機制，並設有三個月過渡期，先為有經濟困難而沒有申請的病人提供減免。社協幹事連瑋翹今早（2日）在電台節目表示，若病人需申請費用減免，需提交全家的資料，或涉及數百頁交件，對基層相對困難，甚少人可於即日獲批核，建議醫管局或可與其他政府資助計劃增加聯繫，避免重複提交審核，影響審批時間。

市民需時熟習處理程序

連瑋翹表示，改革方案剛剛實施，長者及長期病患者都有少許擔心，對資料了解需時熟習，明白當局有很多宣傳去解說，但始終預計涉及醫療減免的人達到140萬人，是一個很龐大的工作量，市民都需時處理。

社協關注夾心階層萬元封頂負擔重

連瑋翹舉例，一個4口之家申請費用減免，需要提交全家人的戶口過去6個月的資料，假設爸爸媽媽各人有2至3個戶口，即銀行、投注、投資等，每個戶口都要拿取6個月文件，很輕易就過百頁文件，甚至達500頁以上，若這些基層家庭沒有電腦、不懂得用網上銀行等，就會相對複雜。

他建議醫管局與現有政府的資助計劃掛勾，讓市民不用重複申請，又或將部分項目改為自行申報，政府只作抽查。他更擔心醫務社工要處理大量文件，或影響原有服務，且很多人要去3至4次才能完成申請，更有些長工時的家庭要掙扎是否請假去申請，促當局檢視相關安排。

至於每人每年醫療費用1萬元「封頂」，他指這不涉及經濟審查相對簡單，但關注夾心階層，特別是長者的情況，形容他們有資產，但無收入，沒有公屋或私樓每月交租，資產有一定能力，惟1萬元都是大負擔，希望當局可放寬。

已有5萬人申請費用減免

醫管局總行政經理(聯網運作)李立業在同一節目上表示，目前已有5萬人申請費用減免，當局亦已安排10個專隊在各聯網協助市民處理，希望能縮短處理時間，強調安排有3個月的過渡期，市民只要於3個月內補足文件即可，當局可先發有條件減免作過渡安排，強調不會令市民因為金錢而得不到醫治。

他認為申請手續不是很繁複，審批過程主要是解答問題，市民可在當局的手機應用程式「HA GO」中的計算表，輸入初步的資訊，了解申請的內容，有助之後申請程序加快。至於可否減少所需文件，他指將來可再檢視有否優化的空間。

記者：郭詠欣

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
13小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
17小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
14小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
21小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
22小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
18小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
16小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
3小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
2026-01-01 12:00 HKT