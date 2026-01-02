港鐵新任行政總裁楊美珍履新 將推進六個已落實鐵路新項目 掌握建設高峰期現金流

港鐵新任行政總裁楊美珍昨日(1月1日)履新。她今早(1月2日)在九龍灣港鐵總部見記者表示，上任後會繼續提升服務，與員工保持溝通，亦會鞏固鐵路資產質素及韌性，推進六個已落實的鐵路新項目，「所涉投資未計算北環線第二部分，已超過1400億元，工程和財務管理將會是團隊及我的工作重點。」她指，團隊會專注及掌握建設高峰期的現金流，「過去的2025年，在財務方面，我們都推出很多不同組合，令我們應付到很多現金需要，看到一些果效」。

等待數據了解今年是否須加價

港鐵去年票價按可加可減機制凍結，3.41%延後加幅今年處理。被問到今年票價加幅，她稱要等待數據，最重要是提升服務，「我們不斷地優化，不斷提供一些增值服務給乘客，希望他們覺得物有所值」。

27年至34年間將有20個新車站落成

談及新上任感受，楊美珍提到自己加入港鐵剛超過26年，對以新身份與不同員工合作感興奮及榮幸，亦明白責任重大。她表示，要營運有質素及高效率鐵路，港鐵需與時並進，持續關心乘客需要；港鐵已投資逾1400億元推進六個已落實的鐵路新項目，是對公司及香港未來的投資，「期待這些項目逐一落成，由2027年到2034年間，將為香港帶來逾20個新車站，同時建設以鐵路為樞紐的優質社區」。

港鐵會努力及會積極用好科技

她續謂，港鐵鐵路服務是香港重要基建，未來面對乘客需求轉變、市場變化等挑戰，港鐵會努力及會積極用好科技，特別是人工智慧AI創新，以提升服務、營運效率及保持競爭力。

業務發展方面，楊美珍稱港鐵會積極探討如何繼續為不同持份者創造價值，或發展新業務。她又形容，員工是港鐵重要資產，除了薪酬福利等外在因素，自己都非常著重溝通，冀員工發揮所長，「 令員工能夠更被賦權，去做到他們能做到的工作」。

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元

