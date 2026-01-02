元旦日西貢萬宜水庫東壩人流翻倍逼爆 運輸署增運力疏導

西貢萬宜水庫東壩成為旅遊熱點之一，每逢假日常出現遊客大排長龍等小巴的場面，在剛過去的元旦假期，運輸署在西貢萬宜水庫東壩加強運力，疏導人潮。其中，專線小巴第9A號線（北潭涌—萬宜水庫東壩）全日共接載了4100名乘客，較一般週末每日平均2000名乘客多出一倍。

此外，昨日（1 日）上午有較多遊人乘搭的士前往東壩，令前往東壩的西貢萬宜路交通一度擠塞。警方因應實際交通情況，由上午九時半至下午三時實施交通管制措施，協助疏導車流。

運輸署表示，為應付因假期而明顯增加的人流，署方提前部署，聯絡第9A號線小巴營辦商作靈活車輛調配，車輛數目由一般週末的四輛小巴大幅增至最多20輛小巴，班次由規定的15至20分鐘提升至最繁忙時段平均約兩分鐘一班。此外，小巴營辦商亦提早兩小時，即在上午七時半已開始提供服務，及延長營運時間一個半小時，至晚上八時結束。運輸署亦已呼籲的士業界，加派的士以協助疏導乘客。

與此同時，運輸署在北潭涌關閘前設置信息顯示屏，向駕駛人士發布通往東壩一帶的道路交通情況的訊息。