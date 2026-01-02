啟德零售館整體出租率逾9成 除夕單日客流量突破12萬人次創新高

啟德體育園自去年3月啟用以來，已舉辦逾90場國際及本地盛事，累計接待逾700萬人次，帶動零售及餐飲表現增長。啟德零售館整體出租率已超過9成，於剛過去的除夕，零售館更錄得單日12萬人次的破紀錄高峰，《星島》記者當日下午到訪啟德零售館，場內有大批盛裝打扮的「生米」（周深粉絲統稱），有酒家生意額較平日翻倍。園方表示，大型活動期間，會與主辦方、租戶等合作，透過設置應援區，推出特色菜式等安排，為觀衆提供「情緒價值」與新鮮感。

演唱會日酒家座無虛席

剛過去的除夕夜，內地著名歌手周深在啟德主場館開跨年騷，鄰近的啟德零售館，處處可見「生米」打卡、高呼應援口號、拉應援旗幟，氣氛好不熱鬧。蘇州「生米」姚小姐表示，滿意香港場的應援氣氛，「看到很多周深的東西，大屏幕甚麽的，立牌都蠻多有看到」。深圳「生米」李小姐則提到，外地部分演唱會場地，與食肆、零售店相隔甚遠，形容啟德體育園非常方便，「商業和演唱會的結合，我覺得挺好。」

位於啟德零售館2的名苑酒家，可容納1,000名客人，記者當日所見，酒家接近座無虛席，大部分顧客是身穿應援服、組團來港看演唱會的「生米」。名苑酒家集團總監陳安迪表示，當日中等以上消費力的顧客居多，人均消費額達300元以上，全日生意額較平日翻倍，「最大一宗生意，有房間消費6,888元。吃了一個套餐，裏面有乳豬、有翅、有魚、有鮑魚、有菜、有雞，一個酒席宴會」。他預期受惠園區活動帶動人流，新一年生意會有進步，酒家也會配合推出特色餐點，「剛過去的全運會，我們就推出五環點心」。

「每次來都有新鮮感 是零售館特色」

啟德體育園有限公司零售主管黃皓筠表示，應援文化可帶來情緒價值，零售館在大型活動及演唱會期間，會與主辦方、租戶等緊密合作，推出各種特別安排，「最重要是，大家來到現場，無論吃的東西，可能我們會有一些特色菜式，甚至應援方面，這裏可以有粉絲會應援支持及打卡區，不同時間都會有配合的活動發生，每次來都有新鮮感，是這裏的特色。」

她說，體育園會配合不同人群的需要，發展成全港最大的運動遊樂地標，「即使演唱會晚上9點才開始，其實下午已經很熱鬧，原因是我們提供很多餐飲和玩樂地方。有30個品牌在大型活動後延長營業時間，令大家就算演唱會後，都可以醫肚」。

展望未來，黃皓筠稱園區今年會舉辦更多活動，對零售館人流及租戶生意有正面影響。為配合本月18日舉行的渣打香港馬拉松，零售館將化身成全港最大馬拉松選手村，提供多項馬拉松專屬裝備的優惠。農曆新年期間，亦計劃為啟德區内居民及遊客，提供更舒適的室內年宵市集。

啟德體育園指，零售館在新一年，將有國際劍擊學院、逾一萬平方呎的室內高爾夫球體驗館等新租戶，現有租戶24/7健身中心亦擬擴充店舖，進一步鞏固啟德零售館在運動娛樂的領先地位。

記者：蕭博禧

攝影：蘇正謙