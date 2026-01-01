Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛肉乾加至$400︱車主冀執法更人性化：去個廁所都抄 有人撐重罰「杜絕僥幸心理」

社會
更新時間：18:37 2026-01-01 HKT
發佈時間：18:37 2026-01-01 HKT

政府元旦（1月1日）起正式調高違例泊車及19項與道路安全相關違例事項的定額罰款。其中，違泊「牛肉乾」罰款由320元加至400元，其餘違例事項劃一加價50%。《星島頭條》記者到油麻地一帶觀察，在碧街、東方街以及咸美頓街的路旁停車位（咪錶）幾乎全部泊滿車輛。車主對於加價看法不一，有人認為在泊車位不足時，執法應更「人性化」，亦有人堅持應依法辦事，才能杜絕僥幸心理。

車主嘆車位錶位不足 只能冒險違泊

把車停泊在咸美頓街的鄺先生表示，理解違例泊車加價的必要性，但期望執法能貼近民情。他分享，上次違泊只是因為臨時需去廁所，結果就被罰一張「牛肉乾」，認為目前泊車位及咪錶位嚴重不足，一旦遇到同樣情況，或仍需冒險違泊。因此，他希望政府能考慮實際情況，採取更具「人性化」的執法方式，以減輕車主的心理負擔。

「法律不應為市民方便而降低標準」

不過亦有車主認為必須讓違例者心存敬畏，才能有效遏止違泊行為。從灣仔前來油麻地的吳先生表示，目前要尋找泊車位相當困難，對於今天能順利找到車位，直言「謝天謝地」。他認為違泊應加重罰則，以杜絕僥幸心理，「我平常若冒險停車，也會做好收牛肉乾的心理準備。」

他補充指，法律不應為市民的方便而降低標準，反而應提高，才能有效約束行為。

有不願透露姓名的車主反對罰款加價，質疑「多年來都沒有加價，為何要突然提高」，亦不認為加價能減少違例泊車，直言「人的僥幸心理很難改變」。

記者：曾智華

攝影：何健勇

