「油蔴地警署光影之旅」開幕 走進警匪電影世界 羈留室打卡留念︱多圖

社會
更新時間：18:02 2026-01-01 HKT
發佈時間：18:02 2026-01-01 HKT

「油蔴地警署光影之旅」展覽將於明天（1月2日）起正式開放予公眾參觀，政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、保安局局長鄧炳強、警務處處長周一鳴、旅發局主席林建岳、藝人任達華等今日（1月1日）出席開幕儀式。卓永興致辭時表示，希望結合香港電影文化與遊客體驗，帶動本港旅遊經濟。

卓永興：展覽範圍或再擴充

卓永興指，由他領導的發展旅遊熱點工作組，落實推行開放舊油麻地警署，該處歷史悠久，數十年來都是警匪片和電視劇的熱門拍攝場地，一直吸引很多訪客拍照打卡，希望結合香港電影文化與遊客體驗，帶動本港旅遊經濟。他指，現時展覽佔地不算大，日後範圍或會擴充，而展覽內容豐富，能讓訪客沉浸式重溫香港警匪片的精華片段及著名場面，及漫遊非常具真實感的七十、八十年代「雜差房」。訪客亦有機會前往首度開放的羈留室拍照留念。

鄧炳強：雜差幫辦房印象深刻

鄧炳強則在社交平台發文指，展館內重現多個港產警匪片場景，其中雜差的幫辦房令他印象深刻，並指該場景與他當年任職雜差幫辦時的情景非常接近，更有相片為證。

鄧炳強表示，見到熟悉的擺設和細節，回憶湧上心頭，強調是次展覽對他而言，不僅是懷緬昔日，更提醒他無論時代如何變遷，服務社會、守護市民的初心永遠不變。

網售門票$30 不設現場購票

「油蔴地警署光影之旅」是政府發展旅遊熱點工作組其中一個重要項目，目的是以電影帶動旅遊。公眾可透過網上訂票系統預訂入場門票，正價門票為30元，不設現場售票。展覽開放警署地下部份，由舊式戲院入口為起點，訪客穿過電影時光隧道，進入眾多於警匪電影出現的場景，如認人室、槍房、監控室和羈留室。展區融入多媒體展示、燈光設計及互動體驗裝置及人工智能照相亭等，公眾可以「入戲」成為電影中的角色，進一步感受香港警匪電影的特色，同時可於多個打卡位留影，體驗截然不同的警署面貌。

舊油麻地警署為英國愛德華時代風格建築，是全港少數仍然保存的戰前警署建築之一，被評為二級歷史建築。由於建築物風格獨特，吸引眾多港產電影和電視劇在警署前取景。文創處將這個舊警署建築轉化為沉浸式電影展覽的項目，讓訪客可走進似曾相識的警署空間，並近距離感受拍攝警匪片的氣氛。

保安局局長鄧炳強。鄧炳強FB圖片
保安局局長鄧炳強。鄧炳強FB圖片
鄧炳強指該場景與他當年任職雜差幫辦時的情景非常接近，更有相片為證。鄧炳強FB圖片
鄧炳強指該場景與他當年任職雜差幫辦時的情景非常接近，更有相片為證。鄧炳強FB圖片

記者：蔡思宇

攝影：葉偉豪

