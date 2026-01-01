急症室加價︱老友記感無奈：平日藥物花費已不少 加價又添一份負擔

公營醫療服務收費改革今日（1日）元旦起正式實施，其中急症室由原本一律收取180元，改為按病情緊急程度設兩級收費：危殆（第一類）及危急（第二類）病人免收費，其餘3類病人（緊急、次緊急及非緊急）則需繳付400元。《星島頭條》記者今日到廣華醫院觀察，有市民對急症室加價表示反對，認為會增加負擔，擔心政策原意落空，未能真正讓有需要市民受惠。

市民反對加價：無論如何都增加負擔

陳先生準備探訪已在廣華醫院住院兩天的朋友。他向記者表示反對加價，認為無論如何「都會增加市民負擔」。不過，他亦理解急症室加價屬「見仁見智」，「總有人贊成，也有人反對」。對於加價是否會令更多人轉至私家醫院求診，他認為不會，因為私家醫院採逐項收費，總價必定高於有政府資助的公立醫院，因此市民仍會選擇急症室。他預計，自己日後等待急症室的時間將與以往相同。

長者對加價感無奈 憂政策原意落空

陳氏夫婦亦對急症室加價感到無奈。陳太稱年紀已大，身體較易出現問題，平時在藥物上花費已不少，急症室加價後，雖然自己不常前往，若真的有需要，費用將「又添一份負擔」。陳先生則表示，即使改革將退款安排常態化，對部分市民的申領要求仍「有點苛刻」，若未能符合條件，就必須自行支付400元，認為「不合理」。他擔心政策原意落空，未能真正令有需要市民受惠。

市民專程到急症室問醫療減免資格

市民鍾先生專程前往急症室，詢問自己是否符合減免醫療收費條件。他形容院方對減免標準的說明「不清楚」，而醫院職員僅提供一個查詢電話讓他自行致電詢問，令他感到無奈。鍾先生希望醫管局能夠更清晰解釋收費改革，尤其是減免條件，以便利市民。

記者：曾智華