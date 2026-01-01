「2026龍獅節」元旦開鑼 138隻醒獅尖沙咀巡遊賀新歲 市民：返番以前嗰種感覺

今日（1日）是元旦日，「2026香港龍獅節」暨第八屆「世界龍獅日」在尖沙咀文化中心露天廣場舉行開幕儀式，明早（2日）10時至下午5時，將進行國際醒獅比賽。今年活動以「國際醒獅群英匯」為主題，吸引超過40個來自世界各地的醒獅團會參與。

138隻醒獅巡遊 來自全球10多個地區

香港龍獅節籌備委員會召集人顏汶羽致辭時表示，香港龍獅節自2011年起，每年元旦都以鑼鼓聲和舞龍舞獅，祈求香港繁榮安定，市民身體健康。今年龍獅節最大特色，是有138隻醒獅一同巡遊；以及今次參與的龍獅團隊，是來自全球10多個地區。

商經局副局長陳百里感謝香港龍獅節籌委會自2011年起，每年元旦日舉辦龍獅節這項盛事，有效弘揚傳承舞龍舞獅這項中華文化傳統國粹，加深大家對龍獅習俗與傳統的認識。他續指，活動也能夠帶來更多訪港旅客。致辭中，陳百里留意到現場有不少遊客參與，分別用英文及普通話向在場海外、內地遊客表示歡迎，並向他們介紹龍獅文化。

多位新任立法會議員亦在宣誓後前來參與，並為醒獅點睛，包括旅遊界江旻憓、新界東南方國珊和葉傲冬、新界西南郭芙蓉、港島西陳學鋒、九龍西梁文廣、選委界陳恒鑌、姚柏良及陳永光。

開幕儀式的壓軸表演，分別是醒獅及金龍表演。現場鼓聲震天，多隻醒獅翻滾舞動，活靈活現。今次活動有近10支來自世界各地的醒獅團隊，與香港團隊共同匯演。主辦方表示，除舞龍舞獅外，也有武術、功夫、等表演予市民及遊客觀看。

市民觀龍獅表演 笑言「返番以前後生嗰種感覺」

儀式後，龍獅團隊開始巡遊，現場人頭湧湧，不少市民和海內外遊客駐足觀賞。九龍灣市民范生和范太今日專程前來參與龍獅節，他們均感到很開心。范生表示，特別喜歡這類節日，笑言「好似返番以前後生嗰種感覺」，感慨現時年紀大了，更懷念這類傳統文化活動。他認為政府應多辦類似活動，讓年長市民感到高興，「我哋年紀又大喎，咁睇得幾年咪幾年囉」。

雖然現場座無虛席，但范氏夫婦並不覺擠擁，反而認為人流多，氣氛更熱鬧、更好。「呢啲（活動）要人多先有感覺」。范生亦形容現場氣氛融洽、秩序良好，「個個人都好隨和，笑容多咗」。他亦期望經濟復蘇後「人人有工開」，帶動旅遊業及各行各業經濟發展。

浙江遊客梅生及其女朋友除夕夜在港倒數跨年，在網上了解龍獅節後專程到訪。梅生表示，之前未接觸過龍獅文化，感覺很新奇，巡演也很好看，認為這類文化活動對遊客具有一定的吸引力，可以感受本土人文風情。他很喜歡龍獅節表演，希望香港之後可以多舉辦類似活動，認為是一種文化傳播。

記者、攝影：曹露尹