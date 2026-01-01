Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

淺水灣元旦冬泳逾1100人參加　最年長79歲、最年輕6歲　參賽者：身體健康最重要

更新時間：16:03 2026-01-01 HKT
發佈時間：16:03 2026-01-01 HKT

一年一度的元旦冬泳於今日元旦（1日）在淺水灣泳灘舉行，今屆共有逾1100人參加。有泳手表示，香港市民應多游冬泳，不僅有益健康，更能逢凶化吉，迎接新年。

比賽分「奪標組」及「暢泳組」

第50屆冬泳拯溺錦標大賽今日舉行，參加者由中灣出發游至淺水灣石堤，全程600米。今屆賽事分為「奪標組」及「暢泳組」，最年輕泳手為6歲的王昕杰，最年長為79歲的劉冬榮，由大會主席盧一峰擔任主禮嘉賓。

參賽者披上錫紙毯、垃圾袋保暖

今早陽光普照，上午9時淺水灣氣溫為18度，較去年稍高。不少泳手提前到場熱身，有人披上錫紙毯、甚至垃圾袋保暖，也有人在身上塗上凡士林以防刮傷。適逢元旦，現場洋溢著新年氣氛，終點觀音寺附近有「財神」與市民合照並派發利是，亦有一家大小頭戴馬頭公仔迎接馬年。

巿民為身體健康游冬泳

王先生今年第三次參賽。他在賽前表示，參加冬泳是為了身體健康，能完成賽事已經很滿足。他身邊亦有一眾親朋好友到場支持，他們笑言：「隨意完成就好，最重要是贏。」

最年長泳手冀明年再參賽

參賽選手年齡層廣泛，上至79歲，下至6歲。現年79歲的劉冬榮是全場最年長的泳手，他表示今年天氣比去年暖和許多，游泳過程很順利。自己參加冬泳已經47年，完全習慣了。他亦笑言，明年將年滿80歲，希望再參加一次元旦冬泳「慶祝」。

最年輕參加者直言「很冷」又「辛苦」

6歲的王昕杰為全場最年輕選手之一，他上岸後渾身發抖，坦言「很冷」、「很辛苦」。他說，平日都有練習游泳，這次是因為一時興起及爸爸鼓勵才參加。雖然最終順利完成比賽，但當被問到是否會再參加時，他直言：「不想了，體驗一次就足夠。」

骨癌截右腿泳手：身體還好 就會繼續游下去

因骨癌截去右腳的湯先生表示，今年游得很順利，「比在泳池遊還順暢」。相比去年首次以截肢狀況參賽，他已更加適應，並說：「只要身體還好，就會繼續游下去。」另外，68歲、以輪椅代步的黃先生則表示，今年是「赤馬紅羊劫」，火象能量較高，因此他勸喻市民參加冬泳，「以水滅火」，祈望新一年身體健康、逢凶化吉。

記者：曾智華
攝影：何健勇

