每日雜誌‧人物誌｜推動防火教育強化社區意識 林振敏籲防患未「燃」由家居做起

大埔宏福苑五級大火後，防火成了全城議題。對於市民罹難及消防員殉職，前消防處處長林振敏深感痛心。踏入新一年，他呼籲市民由家居開始防火，築起第一道防線，如學習使用滅火筒及消防喉轆，甚至親身走一次寓所的消防通道，以備不時之需。他續指，物管公司身負重任，除要做好風險管理，加強巡查，亦應增辦火警演習及防火講座，並盼市民為自身安全，踴躍參加。這宗焚燒逾43小時的火災，為不少港人留下烙印，展望未來，他冀望大家走出哀傷，重新出發。

林振敏於2003年至2005年底任職消防處處長，卸任後退休，告別37年消防生涯。其後20年，他經常以香港工程師學會消防分部發言人身份，接受傳媒訪問，分析大小火警成因，並為公眾提供防火及逃生建議，是名副其實的消防專家。宏福苑大火的起因尚待調查，但他認為市民提高防火意識是刻不容緩的事，若能由家居開始防火，未來做到全民監察，有助於社區築起防護網。

謹記「三寶」鎖匙手機濕毛巾

安居樂業是不少市民的畢生願望，他指，首先要做到杜絕火警隱患。一般住宅樓宇每層均設消防喉轆，但他發現不少市民其實不懂操作。大火發生後，不少人自發購買手提滅火筒等防火設備，他認同此舉反映公眾的防火意識有所提高，並鼓勵市民學習使用，認為在安全情況下使用有助撲熄小火，或阻止火勢蔓延，爭取逃生機會。

防火另一個重點是居安思危，他指消防通道近在家門咫尺，正是重要逃生設施，但卻常被市民忽略。他建議，市民平日試走幾次消防通道，了解其出口所在，或是通往的樓層，否則一旦遇上火警，隨時慌不擇路，陷於險境；過程中，市民亦可發現消防通道有沒有堆放雜物，或防煙門是否被開啟，即時通報物管公司清理，收全民監察之效。

消防處近年積極推廣包括鎖匙、手機及濕毛巾的「逃生三寶」。他指三寶中各有用處，當中鎖匙往往具關鍵作用，「遇上濃煙密布，前無去路，市民亦可退回家中，等待救援。」

大火後，防火成了全城議題，他認為物管公司亦肩負重任，並促大廈業主立案法團擔當監察角色。他直言大火後，物管公司應當即時檢查各住戶的火警鐘是否仍然有效運作，「最直接是舉辦火警鐘測試，若找到失靈火警鐘，便要即時維修，甚至更換，確保安全。」

舉辦講座提高危機意識

除測試火警鐘，他指出，物管公司亦應定期舉辦有關使用消防喉轆及滅火筒的講座、訓練課程，以及火警逃生演習，提高市民的危機意識。他慨歎，過去出席屋苑防火講座時，發現不少住戶只安排外傭出席，感覺有點敷衍了事，盼日後市民更關注自身安全，踴躍參與。

一生從事滅火及防火工作，林振敏至今仍在家中設置滅火筒，亦熟知居所消防通道的去向，就連外遊入住酒店，亦會細閱所住樓層的消防逃生圖，並親身試走一次走火路線，以備不時之需。77歲的林振敏不苟言笑，但談到防火工作卻十分「肉緊」，幾度聲嘶力竭。他語重心長地說，撇除外在因素，市民若能從家居開始防火，有助減少火災傷亡的機會。

烈火的威力，林振敏深有體會。1984年，他曾參與香港仔田灣大生工業大廈5級大火撲救工作，大火焚燒68小時始熄滅，釀成45人受傷。這是他最難忘的救火經歷，他稱上址是舊式工廈，沒有消防花灑頭，「置身火場，受到烈燄、高溫及黑煙夾擊，還有亂放的雜物，阻礙前進及後退，危機四伏。」為降溫，他及同袍進入火場前，會用消防喉筆噴濕身，又用喉筆噴射開路。

在前線滅火工作中，林振敏最難忘1984年田灣工廈大火。

1996年11月，佐敦商業大廈嘉利大廈發生五級大火，釀成41死80傷。當時嘉利大廈正進行電梯工程，期間火屑墮下，燃點電梯井內堆放的易燃物引致火警，濃煙沿井道迅速向上擴散，形成「煙囪效應」，致多人傷亡。

推動法例修改確立規管方向

當時林出任消防處防火總長，負責法律執行和修訂工作。嘉利大廈火警，揭示當時多個火警隱患，亦成了改革契機。其後他協助推動修改及訂立3項消防法例，包括提高銀行、超級市場、商場、投注站及珠寶店的防火要求，要求增加消防設備；提升舊式商業大廈的消防設施，以及增加商住樓宇的消防安全設施。

林振敏強調，與時並進修改法例，可以確立規管方向，讓公眾知悉標準，惟日常執行仍有賴市民及物管公司，「簡單如保持消防門關上及消防通道暢通，都要市民認識、物管公司落實執行。」

林振敏曾協助推動修改及訂立3項重要消防法例。

不少火災事故是可以預防的，關鍵是有否做好風險管理，杜絕潛在火警危機。他特別指出，施工中的大廈最要關注，因為工程期間可能在原有建築物增加其他建材，構成額外風險，嘉利大廈的火警起因與此息息相關。至於宏福苑大火，亦疑因樓宇進行大維修，外牆掛上不合規格棚網，加上天氣乾燥及燒着易燃物有關。

除了大維修，一般家居裝修中，工人亦會使用不同物料，林振敏關注現時天氣乾燥正是火警高危因素，物管公司宜先知先覺加強巡視，才能防患於未「燃」。

一年伊始，林振敏寄語港人由家居防火做起，一起走出火災陰霾。

投入扶康會社福工作 盼公眾更接納殘疾人士

為應對近年財赤，政府逐步削減社福撥款。林振敏現任扶康會司庫，稱將透過重整架構、調配工作優先次序，靈活運用資源，共渡難關。他期望公眾日後能更接納殘疾人士，助他們融入社會。

林振敏與扶康會結緣始於1997年，他指，當時獲時任消防處處長邀請參加扶康會活動，其後加入該會。2005年退休後，他全身投入扶康會的義務工作，曾任扶康會董事局主席。他希望借助自己於消防處長任內的人力資源及財政管理技巧，協助社福機構加強行政運作。

退休後，林振敏投身扶康會義務工作，希望殘疾人士被看見和接納。 受訪者提供

扶康會為逾4000名殘疾人士提供住宿、訓練及職業康復等不同服務，惟近年政府財赤下，逐步削減社福撥款，正與他上任消防處長後遇上沙士爆發，政府因經濟重挫而要求各部門緊縮資源的情況近似。

面對資源削減，他指嘗試從加強行政及財政管理，如透過重組人手架構及調整工作優先次序入手，盼更靈活運用資源，又能維持服務質素。

林振敏現是扶康會司庫，盼透過重整架構，應對政府削減社福撥款的難關。 受訪者提供

扶康會的義務工作，成了他退休後的精神寄託。林振敏指，殘疾人士亦具有回饋社會的能力。現時扶康會培訓殘疾人士不同的工作技能，包括清潔及汽車美容等服務，助他們自食其力。他補充，殘疾人士處事細心，工作備受讚賞。多年來，他喜見公眾對殘疾人士的接納日益提高，未來希望更多殘疾人士被看見、融入社會。

記者：關英傑