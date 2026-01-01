港燈董事總經理鄭祖瀛推專欄《蕃薯頁》 分享最新發展與策略方向 首期內容今發布

港燈董事總經理鄭祖瀛（Francis Cheng）推出全新季度專欄《蕃薯頁》，今日1月1日正式發布。專欄名稱《蕃薯頁》以粵語讀音巧妙點出「Francis的一頁」之意，兼備他的務實親和，以及他重視團隊培養的風格，正如蕃薯在生長時多會形成一大串或多個塊根在土中生長的團結精神。

專欄將透過鄭祖瀛的視角分享港燈的最新發展與策略方向，並介紹港燈在創新科技、智能電網建設和減碳工作上的最新進展，藉此加強港燈與持份者的溝通，展現務實、可靠、專業的企業文化，提升透明度與社會連繫。《蕃薯頁》頁末特別備註他「懷抱可持續發展之心、重視團隊培養、務實迎變新篇」的管理思維。

首期內容重點提到，人工智能在港燈電力系統的應用越趨成熟，現時高壓和中壓網絡已有完善的監測，而低壓系統過往因網絡複雜只能被動管理。為此，港燈利用自主研發的SmartLink@HK Electric系統（採用LoRaWAN技術）和故障檢測感應器，在2025年底起，已開始建立相信是全球首個低壓電力系統控制中心。雖仍處起步階段，但今年即將透過增設感應器，去逐步完善監控。

隨着港燈智能電錶通訊基礎設施在2025年第4季全面投入運作，電錶數碼化計劃基本完成，現時所有安裝智能電錶的客戶已可以掌握每半小時的用電數據。在新一年，港燈將探索如何運用智能電錶收集的大數據進一步提升營運效率，包括強化需求高峰的預測與管理能力方面。另至去年底，港燈「由煤轉氣」進程已使碳排放減少40%。

《蕃薯頁》文章將在每季開首於港燈網站及港燈應用程式（HK Electric App）刊登。

