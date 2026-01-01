公立醫院收費改革︱醫管局：總計9名病人「擲界」抵醫院 獲准彈性處理收舊價

公營醫療服務收費改革今日（1月1日）午夜實施，其中公立醫院急症室診費由180元加至400元，而分類為「危殆」及「危急」的病人可獲豁免收費，急症病床每日300元。醫管局為「壓線」（又稱「擲界」）抵達醫院的市民，提供彈性安排，醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中今早在商台節目更新數字，指截至凌晨0時50分，有9名市民「壓線」抵達醫院，獲安排彈性收費。

公立醫院收費改革︱醫管局：旨在分流非緊急病人

蕭粵中指出，在0時過後才抵達的市民需採取新收費，部分市民來到後才知「呀係喎，加咗價」，但亦沒有即時離開，始終他們都有求診需要。他提到，是次收費調整的最大目的，是希望將病情較輕微、穩定的第四及第五類（次緊急及非緊急）病人，分流至基層醫療服務，例如家庭醫生或政府普通科門診，從而讓急症室能更專注處理第一及第二類（危殆及危急）的嚴重病人。他強調新安排下，危殆及危急病人的收費將繼續獲豁免。

設有退款及費用減免機制

對於有意見擔心市民或因收費增加而不求醫，寧願自行購買成藥處理，蕭粵中認為此舉並非理想。他建議，若身體出現輕微不適，應先向家庭醫生等基層醫療提供者求助，以獲得更合適的診斷。

蕭粵中提到為配合新措施，醫管局已將「服務高峰期退款計劃」恆常化，經分流後被界定為次緊急或非緊急的病人，若選擇不輪候並自行離開，可申請退回部分費用。此外，針對有經濟困難的求診者，醫管局亦設有醫療費用減免機制。

蕭粵中同意個別申請過程或較繁複，但已增聘人手，並安排「大使」及義工，在醫院協助有需要的市民辦理手續。對於情況緊急的病人，院方可先提供「臨時豁免」，確保病人不會因經濟問題而延誤治療。

醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中