周深香港演唱會︱啟德跨年第一人 台灣粉絲特意越洋來港 重慶旅客漢服打扮見偶像

內地歌手周深今明兩日（12月31日及2026年1月1日）在啟德體育園主場館舉行演唱會，是首個在啟德舉辦跨年演唱會的歌手。大批盛裝打扮「生米」（周深粉絲統稱），攜帶各款應援公仔，到場支持偶像。有重慶遊客特意在深圳換上漢服才來觀看，稱不會缺席周深在港的兩場演唱會；亦有台灣遊客特意越洋來港與偶像跨年。

周深演唱會︱台灣「生米」已在內地看五六場

啟德體育園今日人頭湧湧，台灣遊客王女士表示，自去年迷上周深後，已往內地觀看5、6場演唱會，這次則會留港4、5日，「為了深深而來。他很努力、用心、暖心，又很盡責 、很勵志、很拼命，形象太好了」。她認為，香港應援氣氛很好，「太high了，包括九龍、港島都是深深，也謝謝香港的文體旅局邀請深深，然後我們來這裏跨年，很開心」。

相關新聞：周深跨年演唱會｜一文睇清除夕夜倒數入場/交通安排 羅湖口岸延至凌晨2時 附港鐵尾班車時間

重慶粉絲：周深具人格魅力

重慶遊客龍小姐和朋友，今日先到深圳換上漢服，再來香港觀看周深演唱會，「跨年場見面，要穿得精致一點，為他認真打扮」。她稱，自己2020年愛上周深，不會缺席他在香港的兩場演唱會，「因為他值得。他的人格魅力，唱得好聽，人很好啊。」

從北京遠道來港的馬小姐表示，周深德才兼備，自己對今次來香港看演唱會，感到興奮及幸福，「這是周深第一次跨年演唱會，而且在我一直都很想來香港玩，因為我喜歡香港。」她亦說，新一年希望學業進步，一切順利。

記者：蕭博禧

攝影：蘇正謙