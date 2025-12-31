律政司回顧2025年法律科技發展里程碑 感謝諮詢小組支持展望未來合作

律政司今日（12月31日）在社交平台發文，指2025年在法律科技發展方面取得多項里程碑，成果令人鼓舞。律政司欣然回顧2025年，指出這一年在法律科技方面達成了多項令人振奮的里程碑。這些成就的取得，有賴於創新與協作的共同努力。

律政司今年成立推動法律科技發展諮詢小組；舉辦4場法律科技圓桌會議，逾70名持份者參與，發布法律科技圓桌會議報告，剖析香港法律及爭議解決界別對法律科技帶來革命性影響的核心洞察；在香港法律周舉辦首屆香港法律科技節，吸引逾2,000人報名參與；開展「香港法律科技服務提供者問卷調查」。

律政司特別鳴謝推動法律科技發展諮詢小組的持續支持，強調若非該小組的協助，這些成果將難以實現。律政司展望2026年，期望能與所有持份者繼續攜手前行，共同探索機遇，應對挑戰，並不斷拓展法律科技的各種可能性，以確保香港在法律創新方面保持領先地位。

律政司表示2025年在法律科技發展方面取得多項里程碑。律政司圖片

