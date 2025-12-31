Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德體育園開幕9月 舉辦逾40項盛事700萬人次到訪 紀錄片《築夢啟德》1.3播放

更新時間：16:45 2025-12-31 HKT
發佈時間：16:45 2025-12-31 HKT

啟德體育園（「體育園」）自今年 3 月 1 日 開幕以來，迅速成為本港體育及娛樂盛事新地標。短短不足一年，體育園已交出耀眼成績：舉辦超過 90 場國際及本地盛事，包括香港國際七人欖球賽、世界頂級足球強隊對決，以及 Coldplay、SEVENTEEN和周杰倫等國際巨星演唱會，累計接待超過700萬人次，更躋身全球票務銷售領先位置，成功讓「香港主場」成為備受全球矚目的全新舞台。 

盛事表現亮眼 票務與人氣雙創高峰 

  • 開幕首三個月：音樂活動吸引約59萬名觀眾 
  • 開幕六個月內：主場館入場人次突破100萬，逾半為旅客，帶動區內消費 
  • 開幕九個月內：舉辦超過 40 個體育及娛樂盛事活動，超過 90 個活動日，累計吸
  • 引逾700萬人次到訪，主場館累計逾160萬名觀眾人次 

重點盛事包括： 

  • 香港國際七人欖球賽2025（三日賽事逾110,000名觀眾） 
  • Coldplay《MUSIC of the SPHERES》演唱會（四場演出約200,000名觀眾） 
  • 世界女排聯賽香港2025（五日賽事共約40,000名觀眾） 
  • 香港足球盛會2025（兩場賽事分別49,975名及49,704名觀眾） 
  • G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0香港站（五場演出共約200,000名觀眾） 
  •  SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_IN] HONG KONG（兩場演出逾72,600名觀眾） 
  • 2027亞洲足協亞洲盃外圍賽第三輪 （香港對印度 42,570名觀眾、香港對孟加拉 45,489
  • 名觀眾、香港對新加坡 47,762名觀眾） 
  • 第十五屆全國運動會（香港賽區）手球（男子）、七人制橄欖球、擊劍、保齡球（群眾賽
  • 事活動） 
  • 全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（香港賽區）硬地滾球 

根據國際權威雜誌《Pollstar》，啟德主場館於 2025 年全球大型場館票務銷量排名第總收入第五，並在兩項指標均位列亞洲第一。 

提升社區參與及體育運動普及化 

體育園於今年 3 月起開放多項室內及戶外運動設施供市民預訂使用，運動項目包括︰跑步、足球、乒乓球、羽毛球、籃球、沙灘排球，匹克球、五人足球、手球、網球、攀石牆及新興運動等，目前累計： 

  • 逾42,000名會員人次訂場及使用設施 
  • 近100,000小時社區運動時數 

體育園的社區旗艦計劃「飛越啟德」持續推動本地體育運動文化，自2018年以來已聯同超過100 個合作夥伴，推出超過200個社區項目，重點項目包括「啟德GET SET GO」大型嘉年華及「文化飛步遊」等，累計吸引約 220,000 人次參與，推動全民運動與身心健康。 

零售館表現亮麗 打造「運動 × 生活」新體驗 

以「運動遊樂」為核心概念的啟德零售館，是全港最大運動遊樂地標。在體育園的盛事帶動下持續錄得強勁表現： 

  • 出租率超過90% 
  • 近80間人氣食肆進駐 
  • 國際品牌包括利物浦足球俱樂部官方旗艦店、香港桌球學院等 
  • 銷售額較開幕初期增長超過兩成 

全新紀錄片明年1月3日全球推播 

啟德體育園聯同媒體共同製作啟德體育園紀錄片《築夢啟德》，呈現體育園從工程啟動到盛事綻放的完整旅程。 

《築夢啟德》不僅記錄一項超級工程的誕生，更展現香港「凝聚、創造、再出發」的精神。 紀錄片將呈現從未曝光的珍貴畫面，包括建造歷程、場地籌備、營運細節及盛事瞬間。觀眾將看到團隊如何克服挑戰，呈現一場又一場世界級體育、音樂與文化盛事，展現香港的盛事實力，並透過「香港主場」凝聚全城，見證振奮人心的時刻。 

《築夢啟德》一小時紀錄片詳情將包含3節內容，第一節：超級工程｜建築重塑城市的力量 ，由設計與工程團隊親自講述體育園的誕生歷程，深入呈現從規劃、構思到落成的每一步，展現這座世界級體育園如何為香港城市面貌帶來全新價值與可能；第二節：凌雲之夢｜運動精神的承傳與蛻變 ，運動員以親身經歷述說啟德由昔日跑道到今日主場的轉變，體現香港體育發展的傳承、突破與新一代運動夢想的延續；第三節：盛事啟航｜從壓力測試到全球舞台，由體育園營運團隊及政府官員帶領觀眾走進幕後，重現從壓力測試、開幕營運到籌備國際級活動的關鍵瞬間，展現「香港主場」如何在盛事洪流中正式啟航。 
 

