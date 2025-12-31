爆粗阿伯大鬧調景嶺街市淘寶自提點 聲大夾惡逼取貨：我點X識掃碼！

網購自取點之亂升級做「MMA」？有社交媒體群組流傳影片，指調景嶺彩明街市淘寶菜鳥自取點，有長者因不懂掃碼（QR Code）取貨，「爆粗」怒罵店員，大罵「而家畀唔畀啊？我點X識掃碼！」，更揚言要報警，而店員則堅持要掃碼才能取貨。同帖另1張圖片則顯示，老伯向後跌坐地上，未知是否爭執所致。

老伯不懂掃碼取貨大鬧淘寶自提點

有網民於12月29日在Threads發布影片，指調景嶺彩明街市淘寶菜鳥自取點，有職員與顧客因掃「二維碼QR Code」問題爭執。影片長約25秒，顯示一名穿短袖加上背心外套的老伯正與自取點店員爭吵，店員稱「你自己有問題就走啦！無啦啦屈我！淨係識講粗口有乜用啫！啱啱3歲啊？」，阿伯聞言咆哮「而家畀唔畀（取貨）啊！」店員同樣咆哮回應「你掃碼咪畀囉！」，阿伯隨即怒吼，並大罵粗口「我點X識……就係唔識先問你！」

老伯爆粗狂罵：黐X線！人哋唔X識（掃碼）！

老伯逼近店員並咆哮「X你老X！」，又揚言「報警啊！」，店員斥責「你唔好再講粗口啊！你咪報（警）囉」。老伯繼續大罵店員「黐X線！人哋唔X識（掃碼）！」，店員回應「走啦！」，阿伯則回擊「走乜X嘢啊！」。店員之後未有再理會阿伯，開始招呼其他顧客。該帖另上載1張圖片，老伯疑似向後跌坐地上，未知是否因爭執所致。

網民批阿伯離譜：聲大夾惡以為有道理

網民對事件議論紛紛，大部份網民都批評老伯離譜，「自己唔識攞淘寶=ＸX個店員」、「笑死。自己唔識聲大夾惡以為有道理」、「呢啲老坑唔識又唔請教人，仲要X人，真係無得救」、「唔識咪睇下其他人點掃。我相信在場都會有熱心人士幫手。而唔係大叫」、「唔掃唔畀拎好正常」、「自己唔識，於是鬧人，好X丟臉」、「我去過呢間，個哥哥排緊隊已經叫你開定淘寶app，先掃舖頭個code，然後攞貨畀你，過程幾十秒就搞掂，都唔明有乜好嘈」；也有網民認為「掃碼取貨」制度需要改善，「老人家真係未必識」、「我幫人拎貨，點掃到碼」。