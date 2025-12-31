麥當勞1.2起一連七日推美食優惠 部分產品加價$0.5 麥樂雞餐及魚柳飽凍價回應經濟環境

香港麥當勞今日（31日）宣布，元旦日（1月1日）推出全日早餐，大人氣McGriddles及珍寶套餐分別以優惠價35元及37元全日供應。而麥當勞App會在1月2日至8日連續七日推出「麥麥心意賞」優惠，包括「$10九件麥樂雞」、「$10兩件菠蘿批」、「$20脆香雞翼(4件)配中汽水」等。

麥樂雞餐魚柳飽凍價：回應經濟環境

回應經濟環境，香港麥當勞表示，經審慎考慮後，決定多款人氣著數之選繼續「凍價」，包括魚柳飽秘三年維持14元，麥樂雞超值套餐則維持現價29元。不過，亦有部分產品價格將於1月2日起輕微上調0.5元。

麥當勞App會繼續向所有App用戶每星期提供多項美食優惠。由1月2日至8日，麥當勞App強勢推出連續7日「麥麥心意賞」優惠，包括：

•1月2日：$10九件麥樂雞（參考價：$29起）

•1月3日：$10兩件菠蘿批（參考價：$22起）

•1月4日：$10兩件香芋批（參考價：$22起）

•1月5日：$25雙層魚柳飽配中汽水（參考價：$49.5起）

•1月6日：$25四重芝士孖堡配中汽水（參考價：$45.5起）

•1月7日：$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水（參考價：$47.5起）

•1月8日：$20脆香雞翼(4件)配中汽水（參考價：$45起）

由2026年1月2日至1月15日，顧客亦可登入PayMe App領取港幣$5麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿港幣$40或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減^，為顧客慳上慳。

* 註:麥炸雞分享桶(6件) 及脆香雞翼分享桶(16件)除外。

^此推廣受條款及細則約束，請於2026年1月2日起查閱PayMe App内的條款及細則。