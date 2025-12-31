Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞1.2起一連七日推美食優惠 部分產品加價$0.5 麥樂雞餐及魚柳飽凍價回應經濟環境

社會
更新時間：16:05 2025-12-31 HKT
發佈時間：16:05 2025-12-31 HKT

香港麥當勞今日（31日）宣布，元旦日（1月1日）推出全日早餐，大人氣McGriddles及珍寶套餐分別以優惠價35元及37元全日供應。而麥當勞App會在1月2日至8日連續七日推出「麥麥心意賞」優惠，包括「$10九件麥樂雞」、「$10兩件菠蘿批」、「$20脆香雞翼(4件)配中汽水」等。

麥樂雞餐魚柳飽凍價：回應經濟環境

回應經濟環境，香港麥當勞表示，經審慎考慮後，決定多款人氣著數之選繼續「凍價」，包括魚柳飽秘三年維持14元，麥樂雞超值套餐則維持現價29元。不過，亦有部分產品價格將於1月2日起輕微上調0.5元。

麥當勞App會繼續向所有App用戶每星期提供多項美食優惠。由1月2日至8日，麥當勞App強勢推出連續7日「麥麥心意賞」優惠，包括：
•1月2日：$10九件麥樂雞（參考價：$29起）
•1月3日：$10兩件菠蘿批（參考價：$22起）
•1月4日：$10兩件香芋批（參考價：$22起）
•1月5日：$25雙層魚柳飽配中汽水（參考價：$49.5起）
•1月6日：$25四重芝士孖堡配中汽水（參考價：$45.5起）
•1月7日：$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水（參考價：$47.5起）
•1月8日：$20脆香雞翼(4件)配中汽水（參考價：$45起）

由2026年1月2日至1月15日，顧客亦可登入PayMe App領取港幣$5麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿港幣$40或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減^，為顧客慳上慳。
* 註:麥炸雞分享桶(6件) 及脆香雞翼分享桶(16件)除外。
^此推廣受條款及細則約束，請於2026年1月2日起查閱PayMe App内的條款及細則。

 

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
7小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
20小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
6小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
15小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
16小時前
兇案現場未解封。梁國峰攝
樂華南邨謀殺案｜喜華樓藏屍單位續封鎖 警重案組帶板車上樓取證
突發
5小時前
西貢破邊洲男子懸崖拍照跌落海 消防救起明顯死亡
00:29
西貢破邊洲21歲內地青年懸崖拍照墮海 消防救起明顯死亡
突發
5小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
4小時前