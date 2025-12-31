Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜除夕夜19℃下倒數 冷鋒元旦殺到 日夜溫差達6℃ 周五、周六低見12℃

更新時間：12:47 2025-12-31 HKT
新一年將至，今日是（31日）除夕夜，相信今晚會有不少市民外出倒數迎新年。天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時，一道雲帶覆蓋該區。本港地區下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風，氣溫介乎19至21度。按自動分區天氣預報顯示，午夜倒數仍有19度，相信無須厚外套出動。

元旦風大轉涼 隨後數日氣溫顯著下降

天文台預測，元旦日（1月1日）大致多雲，短暫時間有陽光，風勢頗大，晚上轉吹北風，氣溫約16至22度。一道冷鋒會在元旦稍後橫過沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，隨後一兩日氣溫顯著下降，周五、周六最低氣溫約12度，按元旦日當日最高氣溫22度計算，一夜之間氣溫跌10度。

星期五及星期六日夜溫差較大

據天文台9天天氣預測，星期五及星期六（1月2日及3日）氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五氣溫介乎12至17度，周六最高氣溫略有回升至18度。按自動分區天氣預報顯示，周五(2日)當日打鼓嶺氣溫低見8度，而翌日氣溫進一步下跌至6度，隨後星期日1月4日至9日氣溫稍微上升，最低溫低約13、14度，最高溫度為19、20度。

2025年首年11月及12月未發寒冷天氣警告

天文台早前發布《新年初始，寒潮寫序》的天氣隨筆，元旦後一兩日（1月2至3日）本港市區的最低氣溫下降至11、12度左右，新界部分地區嚴寒，風寒效應亦會較為明顯。根據目前預測，天文台可能需要發出入冬以來首個寒冷天氣警告。換言之，2025年是天文台自1999年設立寒冷天氣警告以來，首次在11月及12月內沒有寒冷天氣警告生效。

展望下周初至中期，乾燥的季候風補充持續影響廣東，該區早上天氣仍然相當清涼，普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。

