公營醫療服務收費改革明日實施 柏金遜症患者：每年診金將由2000元暴增至6250元

公營醫療服務收費改革明日實施，急症室收費加價至400元，危殆及危急病人可獲豁免；普通科門診、專科門診、處方藥物及住院費用等亦同步調整。《星島》向本港13間私家醫院查詢，元旦後會否調整門診及/或急症室收費，10間回覆指無計劃加價。有病人組織認為，政府需留意新收費對「夾心階層」的影響。有柏金遜症患者稱，加價後，每年診金將由2000元暴增至6250元，令她生活百上加斤。

10間私家醫院回覆無計劃加價

本港現有13間私家醫院，均設24小時門診及/或急症服務，收費視乎時段、嚴重程度等因素，由270元至2400元不等。港安醫院、仁安醫院、播道醫院、浸信會醫院、聖德肋撒醫院、嘉諾撒醫院、港怡醫院、養和醫院及聖保祿醫院回覆本報查詢指，無計劃調整收費。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，需密切留意公院加價新收費對「夾心階層」的影響，認為政府應分析新收費實施後，市民在私人市場求醫的情況，幫助日後更精準制定政策，「例如有多少市民向私營醫療機構求診，是前往大型機構還是私家診所，時段是日間還是夜間」。

病人劉女士靠積蓄維生 未知悉醫療費用加價

另外，專科門診收費將由首次診症135元、其後每次診症80元，劃一增至250元。現年67歲、患有柏金遜症的劉女士表示，從記者告知才得悉新收費詳情。她表示，與未滿60歲的丈夫，現居粉嶺一個自置居屋單位，近月深受家庭經濟問題困擾，無心兼顧其他事務，「丈夫失業後，接手經營外賣店，生意未有起色，接近零收入，要靠積儲維生。（醫生有否提醒將有新收費？）醫生不會講這些，只會講病情以及何時覆診，這很正常，政府醫院就是這樣」。

柏金遜病人診金開支暴漲至6250元

醫療開支壓力迫在眉睫，單計今年，劉女士曾到腦神經科、骨科、精神科、腸胃科、牙科、耳鼻喉科共6個專科門診，覆診及接受物理治療逾25次。假設明年就診次數不變，她每年診金開支，將由現時2000元，暴增至6250元。另她每日需服用至少4種柏金遜症藥物，新收費下每項藥物20元、以4周為收費單位計算，每年藥費將近1千元。

記者透過醫管局「醫療費用減免經濟審查計算程式」初步評估，劉女士未符合醫療費用減免的經濟準則（資產限額56.2萬元）。對此她直言，公院加費如百上加斤，亦只能無奈接受，「若自行停藥，身體會僵硬，更易意外跌倒，沒有藥，根本不能生存。問人借錢都要看醫生，飯可以食少碗，但藥不能食少粒」。她形容柏金遜症患者像「邊緣人」，冀政府調低專科門診加價幅度。

記者 蕭博禧