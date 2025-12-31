每日雜誌｜結業潮重塑城市日常 港人靜候再出發 小店退守回歸初心 小紅館活化粵劇更勝從前

2025年，香港經歷了漫長的結業潮，社交平台充斥店舖的「告別帖文」。面對北上消費熱、跨境電商發展與本地消費氣氛低迷，零售及餐飲業備受打擊，不少老字號退場、連鎖店熄燈。在艱難大環境下，一代又一代港人努力在困局中尋出路，有人搬舖重開，也有人選擇暫時沉寂。今年是告別的一年，也是重整旗鼓的一年，回應時代挑戰，港人靈活堅毅、進退有據，攜手砥礪前行，盼有天苦盡甘來，迎接柳暗花明。

過去1年，不少店舖結業，仍經營的寄望來年市道好轉。

「和拉麵」深水埗店結業，店主鄭先生豁然面對，現時重回大埔店「坐鎮」。

經濟不景，百業蕭條，結業潮未止。港人熟悉的品牌相繼結業，如「冰皮月餅始祖」大班麵包西餅結束41年業務，顛覆大眾味蕾的傳奇殞落；曾擁逾30分店的海皇粥店全線關門，結束品牌王朝；有35年歷史的金鐘名都酒樓結業，以點心車為茶客送上熱騰騰點心的光景不再……部分難抵租金壓力退場，部分則後繼無人光榮結業，皆在2025年寫下終章。

外闖敗陣 鎮守元祖麵店再出發

在一片結業聲中，也有人曾試圖擴張，但最終選擇退守。「和拉麵」駐守大埔8年，店主鄭先生1年前銳意向外闖，涉足深水埗開分店，加推刺身飯、壽司和串燒等和食，「只做拉麵很辛苦，擴充便想有突破，出外見識。」結果鄭先生在開業2至3個月便想退場，他指，1000呎小店月租近5.5萬元，加上近5900元差餉及管理費，月賣超過610碗拉麵才有利潤，開業1年多也難以維持收支平衡，「租貴、地理位置不好，不敢請人，結果事事親力親為，開業首3個月沒有放過假。」

籐器舖老字號結業 按兵不動

他說，大埔有合夥人，加上成功訓練到拉麵師傅幫忙熬湯，才可抽身做管理工作，但深水埗店一直未能放心，更在搬貨時觸及舊患，終苦撐至10月底提早完約結業。鄭先生的故事，無疑是很多小店的寫照，但他豁然面對結業的結果，現時重回大埔店「坐鎮」，抖擻精神再重新出發。他回歸初心，盼明年繼續以美食打動人心，寄望同行也能穩守業務，「來年但求安安穩穩，有微利已經很滿足。」

另一邊廂，今年5月，擁有43年歷史的「籐藝籐器公司」因承受不住租金壓力，悄然結業。東主曾雲焜原考慮轉型網店，但半年過去，仍未有明確方向。「客人始終喜歡見到實物」。曾雲焜指出，近月有繼續為熟客訂製窗簾，卻因沒有實體店，難以訂製籐椅及籐器貨品陳列，一度考慮租用工廈單位作陳列室，無奈位置較原址「隔涉」，未必迎合到所有客人的要求。

有43年的歷史的籐藝籐器公司，於今年5月結業。Wan Kwan Tsang@FB 圖片

他自言年事已高，難有精力從新開始，女兒亦要照顧家庭，加上網購競爭激烈，故暫緩東山再起的大計，「按兵不動，靜觀其變。」

然而，對部分東主而言，「結業」不是放棄，而是等待時機。北角新光戲院於今年3月結業，全城惋惜。它曾是粵劇的殿堂，是幾代人的回憶，觀眾萬般不捨；時隔5個月，戲院遷址紅磡黃埔，延續昔日光輝。新光黃埔影藝城主席李居明稱，正朝活化戲院方向改革，如播放經典電影、改裝戲院為小型舞台，並舉辦「小紅館式」粵劇歌壇、演唱會及棟篤笑表演，以吸納不同觀眾。

早前，4名曾參與電視台歌唱綜藝節目的歌手，於新光黃埔開唱，獲得好評。李居明指，觀眾可以近距離接觸歌手，戲院的音響和燈光亦理想。他續說，戲院引入膾炙人口的經典電影，如電影《時光倒流70年》，播映1個月已回本；其後播映的《十誡》、《教父》及《埃及妖后》的票房也理想。

今年3月，北角新光戲院結業，5個月後李居明遷址紅磡黃埔，東山再起。受訪者提供

新光黃埔影藝城除播放經典電影，亦改裝戲院為小型舞台。受訪者提供

新光大改革 籌備大計浪接浪

他透露，正計劃建粵劇表演場地，希望於1至2年內完成，「看好未來發展，全力籌建供粵劇演出的大型場館。」

不論結業，抑或轉型，港人「打不死」的精神滲透民間，有人默默記錄老店故事，留住港人回憶。致力尋訪本地傳統店舖的團體「香港老舖記錄冊」，見證各行各業的老店如何熬過昔日風浪、砥礪前行。成員Ian指，香港結業潮持續，不乏老店後繼無人光榮結業；有市民因為社交平台的帖文留意老店，趕在結業前到場光顧或打卡。對此，Ian不覺可惜，「有後人記錄老舖故事，讓更多人知道店舖存在過，比沒有人留意到還要好。」

記錄熬過風浪砥礪前行故事

Ian認為，小店是塑造香港文化的媒介，讓社區在連鎖店以外，有較傳統、本地特色較重的生活選擇，無奈社會喜歡把老店與負面情緒扣連，「大家常常慨歎或惋惜，再沉浸於一種『黃昏的情懷』中，實際上部分並非夕陽行業。」他續說，過去有老字號結業10年至20年後重開，讓團體思考如何輔助有香港文化元素、有潛力的「老字號」重現，甚或使退下來的店主有動機復業，「如果我們只停留在純紀錄的層面，實際意義不大。」

現時團隊正努力「築橋」，讓老師傅有渠道傳授知識，讓想學習手藝的人有機會傳承，「希望後人知道，行業仍然有空間繼續經營。」

眾人寄語社會一同堅守，終會在2026走出困局，苦盡甘來。

展望2026年，盼小店與港人攜手砥礪前行，苦盡甘來。

無人自助商店逆市擴張

有店東把握「自助」商機，開設各類無人店，逆市擴張。

無人自助麵店創辦人Manki，看好自助營運模式。 受訪者提供

韓式自助拉麵店「麵の研究所」，自7月起先後於旺角及中環開設新店，近月再與「新渡輪」合作，在來往中環和長洲航線上提供販賣機。該店創辦人Manki指，背後理念是「賣空間」，為客人提供舒適環境，並以較低廉的價錢享用食物，「成為繁忙都市中的偷閒加油站。」

在寸金尺土的香港「賣空間」是奢侈行為，Manki解釋，近年租金下調，麵食是主要收入來源，店內提供免費配料，亦賣飲品，另設夾公仔機、玩具及卡牌遊戲。現時客源包括獨自到來的市民，亦有朋友前來聚腳，她看好「無人店」營運模式，會探討繼續開拓市場。

24小時自助私人桌球練習室「Snookery」在疫後開業，3年內連開3店，更與教練合辦課程，推廣桌球運動。負責人Mitchell指，逆市擴張全賴天時、地利及人和，包括無人店概念興起、電子支付及二維碼認證方法普及，亦與市民高度自律有關，「自助模式切合城市人需要，任何時間也可以租場打球。」今年初，當局放寬桌球室入場最低年齡限制，料有助推動桌球運動，他強調會保持初心，盼明年有新進展。

記者：關英傑、仇凱瑭