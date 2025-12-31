考察四川綠電綠建之旅 全方位見證「綠夢成真

一場六日五夜的四川「綠夢成真」之旅，讓在港燈「綠色能源夢成真」比賽中脫穎而出的學生，先「川」越界限 - 與內地學界及專業界別交流，了解內地推動可持續城市發展的規劃藍圖；再「川」流不息 - 走進國家電網四川公司基地，一探國家在綠色能源領域劃時代成就；最後去「川」梭古今 - 從古代環保工程到巴蜀考古迷思，一窺神州大地匯聚河山的氣勢。「綠夢成真」之旅透過開拓視野、相互啟發，讓學生們的「綠色能源夢」走得更遠。

由港燈主辦，國家電網全力支持的交流團，結合專業參訪、青年交流和文化體驗，鼓勵青年學生延續追夢之旅。除了安排不同類型的參觀和交流，學生們更獲安排前往國家電網四川公司（下稱「國網四川」） ，參觀多個未有對外開放的重點能源設施。



「川」流不息 探索西電東送



國家近年在綠色能源領域成就卓越，持續推進零碳發電與智慧電網建設，交流團拜訪了川電數字博物館、國網四川電科院，認識能源轉型歷程與成果；又參觀國網成都供電公司檢修中心，實地考察電力設備維修保養的最新技術，體會專業人員在細節上精益求精的匠人精神。

「川」越界限 促進夢想交流



交流團成員之一、五育中學的馬樂妍表示：「今次認識到『西電東送』是國家重大工程，由西北地區產生的綠色電力通過四川這個重要樞紐，源源不絕地由西部輸送到上海等東部地區，當中『國網四川』專業的技術和創新思維，給我的印象最是深刻。」







參觀學習之外，交流團也到四川師範大學附屬實驗學校，向當地師生介紹獲獎項目，分享當中的綠色理念，又參與當地學生舉辦的STEAM及生態保育工作坊，從互動中啓發創新思維，建立友誼，更加可貴的，是學習到在挑戰中成長。



嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學林宥焺分享表示：「這是一個增廣見聞、開拓眼界和見識世面的難得機會，既要以輕鬆的互動與成都學生交流，也要以認真態度向專業人士匯報，這次經歷讓我體會到準備充足的重要。」



「川」梭古今 成就可持續發展



二千多年前，古人已利用天然地勢與水勢建造出「都江堰水利工程」。交流團藉親身體驗這個以「順應自然」的治水智慧所成就的「可持續發展」工程，和參觀由當地著名建築公司設計的濕地公園商業服務中心，了解城市建設如何加入環保元素。

已升讀大專土木工程課程，畢業於路德會西門英才中學的陳鈴恩表示：「今次交流讓我了解如何將自然生態與建築融合，也更堅定了我在綠色建築方面發展的決心！」交流團亦到中鐵成都設計院旗下的「中鐵鷺島藝術城」，認識歷史保育與現代發展並重的可持續城市規劃。



交流團雖已圓滿結束，夢想卻變得更遠大！港燈將安排分享會，讓更多學生認識如何推動構建香港成為一個更智慧、更綠色的可持續發展都會。亦會繼續透過舉辦「綠色能源夢成真」比賽，讓更多「綠夢」得以「成真」！



從綠色能源到「川」西風華 —感受文化底蘊

本港學生走訪大熊貓基地。

本港學生走訪大熊貓基地。



港燈「綠得開心計劃」推行逾20年，旗艦項目「綠色能源夢成真」比賽，為學生提供種子資金和技術指導，鼓勵他們構思創新綠色方案。交流團此行還觀賞傳統川劇、走訪大熊貓基地、三星堆博物館和建川博物館等，認識生態保育的重要性、感受中華文化的深厚底蘊，以及認識四川歷史和人民生活 。

