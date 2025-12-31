Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

考察四川綠電綠建之旅 全方位見證「綠夢成真

社會
更新時間：08:00 2025-12-31 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-31 HKT

一場六日五夜的四川「綠夢成真」之旅，讓在港燈「綠色能源夢成真」比賽中脫穎而出的學生，先「川」越界限 - 與內地學界及專業界別交流，了解內地推動可持續城市發展的規劃藍圖；再「川」流不息 - 走進國家電網四川公司基地，一探國家在綠色能源領域劃時代成就；最後去「川」梭古今 - 從古代環保工程到巴蜀考古迷思，一窺神州大地匯聚河山的氣勢。「綠夢成真」之旅透過開拓視野、相互啟發，讓學生們的「綠色能源夢」走得更遠。

由港燈主辦，國家電網全力支持的交流團，結合專業參訪、青年交流和文化體驗，鼓勵青年學生延續追夢之旅。除了安排不同類型的參觀和交流，學生們更獲安排前往國家電網四川公司（下稱「國網四川」） ，參觀多個未有對外開放的重點能源設施。


「川」流不息 探索西電東送

　　
國家近年在綠色能源領域成就卓越，持續推進零碳發電與智慧電網建設，交流團拜訪了川電數字博物館、國網四川電科院，認識能源轉型歷程與成果；又參觀國網成都供電公司檢修中心，實地考察電力設備維修保養的最新技術，體會專業人員在細節上精益求精的匠人精神。

「川」越界限 促進夢想交流

　　
交流團成員之一、五育中學的馬樂妍表示：「今次認識到『西電東送』是國家重大工程，由西北地區產生的綠色電力通過四川這個重要樞紐，源源不絕地由西部輸送到上海等東部地區，當中『國網四川』專業的技術和創新思維，給我的印象最是深刻。」
 


　　
參觀學習之外，交流團也到四川師範大學附屬實驗學校，向當地師生介紹獲獎項目，分享當中的綠色理念，又參與當地學生舉辦的STEAM及生態保育工作坊，從互動中啓發創新思維，建立友誼，更加可貴的，是學習到在挑戰中成長。
　　
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學林宥焺分享表示：「這是一個增廣見聞、開拓眼界和見識世面的難得機會，既要以輕鬆的互動與成都學生交流，也要以認真態度向專業人士匯報，這次經歷讓我體會到準備充足的重要。」


「川」梭古今 成就可持續發展

　　
二千多年前，古人已利用天然地勢與水勢建造出「都江堰水利工程」。交流團藉親身體驗這個以「順應自然」的治水智慧所成就的「可持續發展」工程，和參觀由當地著名建築公司設計的濕地公園商業服務中心，了解城市建設如何加入環保元素。

 

已升讀大專土木工程課程，畢業於路德會西門英才中學的陳鈴恩表示：「今次交流讓我了解如何將自然生態與建築融合，也更堅定了我在綠色建築方面發展的決心！」交流團亦到中鐵成都設計院旗下的「中鐵鷺島藝術城」，認識歷史保育與現代發展並重的可持續城市規劃。
　　
交流團雖已圓滿結束，夢想卻變得更遠大！港燈將安排分享會，讓更多學生認識如何推動構建香港成為一個更智慧、更綠色的可持續發展都會。亦會繼續透過舉辦「綠色能源夢成真」比賽，讓更多「綠夢」得以「成真」！


從綠色能源到「川」西風華 —感受文化底蘊

本港學生走訪大熊貓基地。
本港學生走訪大熊貓基地。
本港學生走訪大熊貓基地。
本港學生走訪大熊貓基地。


港燈「綠得開心計劃」推行逾20年，旗艦項目「綠色能源夢成真」比賽，為學生提供種子資金和技術指導，鼓勵他們構思創新綠色方案。交流團此行還觀賞傳統川劇、走訪大熊貓基地、三星堆博物館和建川博物館等，認識生態保育的重要性、感受中華文化的深厚底蘊，以及認識四川歷史和人民生活 。

 本報記者

 

 

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
9小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
13小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
9小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
16小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
10小時前
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
影視圈
10小時前
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
8小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
15小時前
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
影視圈
13小時前