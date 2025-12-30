Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西環邨重建方案︱居民支持重建 老街坊憂新單位面積縮水 難容納一家八口

社會
更新時間：22:39 2025-12-30 HKT
發佈時間：22:39 2025-12-30 HKT

政府今日（30日）向中西區區議會提交文件，提出重建西環邨的清拆及遷置方案，預計於2029年入伙、在西環邨旁邊的加惠民道第一期公屋單位，將用作居民的遷置地。居民對此意見不一，有人認為西環邨相對殘舊，支持重建計劃，但憂慮新單位面積或會縮細，亦有居民反映新址地勢陡峭不便長者出行。

年過九旬歲的譚太與丈夫在西環邨住了數十年，她雖知道西環邨即將重建，但對重建計劃持保留態度。她指現時居住的西環邨出入便利，新地點雖位於旁邊，但地勢較斜，對長者而言相當不便，唯寄望新屋邨有電梯等相關配套方便出行，「我哋年紀大，嗰到又高又斜，去到嗰邊出入唔太方便。」

相關新聞 : 西環邨重建方案︱加惠民道公屋單位用作遷置 一次過容納全數住戶 2029年遷入

於西環邨居住超過20年的盧小姐支持重建計劃，認為新地點「背山面海」環境感覺不錯，不過擔心新居會較現時的單位細，難以容納一家八口，「如果個單位大小同而家住嘅差唔多大，就更加好，但起新樓應該都會縮細。」她又提到，新居離街市較遠，另外孩子每日上學可能需多花5至10分鐘前往車站，未必較現時的居住環境方便，不過仍樂見重建。

居民張生亦支持重建計劃，認為西環邨的環境已舊，對重建安排安排感到滿意，新地點亦相近，因此遷移不成問題，「最好加個商場，呢度附近一直都冇大商場。」不過，他同樣對新單位的大小有所顧慮：「期待就一般，因係新屋預計會細好多，可能差一間房嘅大細。」

居民陳生從新聞得知現時居住的西環村將會重建，他坦言多少感到不捨，現階段仍未完全了解詳情，擔心要求2029年搬遷「有啲太快」。他希望政府可以妥善規劃，滿足居民需要。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
影視圈
4小時前
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
00:48
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
社會
6小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
6小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
1小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
4小時前
天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步
天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步
影視圈
6小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
2025-12-29 22:19 HKT
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
01:23
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
影視圈
8小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT