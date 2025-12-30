西環邨重建方案︱居民支持重建 老街坊憂新單位面積縮水 難容納一家八口

政府今日（30日）向中西區區議會提交文件，提出重建西環邨的清拆及遷置方案，預計於2029年入伙、在西環邨旁邊的加惠民道第一期公屋單位，將用作居民的遷置地。居民對此意見不一，有人認為西環邨相對殘舊，支持重建計劃，但憂慮新單位面積或會縮細，亦有居民反映新址地勢陡峭不便長者出行。

年過九旬歲的譚太與丈夫在西環邨住了數十年，她雖知道西環邨即將重建，但對重建計劃持保留態度。她指現時居住的西環邨出入便利，新地點雖位於旁邊，但地勢較斜，對長者而言相當不便，唯寄望新屋邨有電梯等相關配套方便出行，「我哋年紀大，嗰到又高又斜，去到嗰邊出入唔太方便。」

相關新聞 : 西環邨重建方案︱加惠民道公屋單位用作遷置 一次過容納全數住戶 2029年遷入

於西環邨居住超過20年的盧小姐支持重建計劃，認為新地點「背山面海」環境感覺不錯，不過擔心新居會較現時的單位細，難以容納一家八口，「如果個單位大小同而家住嘅差唔多大，就更加好，但起新樓應該都會縮細。」她又提到，新居離街市較遠，另外孩子每日上學可能需多花5至10分鐘前往車站，未必較現時的居住環境方便，不過仍樂見重建。

居民張生亦支持重建計劃，認為西環邨的環境已舊，對重建安排安排感到滿意，新地點亦相近，因此遷移不成問題，「最好加個商場，呢度附近一直都冇大商場。」不過，他同樣對新單位的大小有所顧慮：「期待就一般，因係新屋預計會細好多，可能差一間房嘅大細。」

居民陳生從新聞得知現時居住的西環村將會重建，他坦言多少感到不捨，現階段仍未完全了解詳情，擔心要求2029年搬遷「有啲太快」。他希望政府可以妥善規劃，滿足居民需要。