公立醫院元旦起調整收費 醫管局安排逾千名服務大使 解答新收費細節

公立醫院元旦起調整收費，醫管局表示已準備就緒，各聯網共安排逾千名身穿紅背心、戴橙色臂章的「病人服務大使」解答新收費細節；而專科門診「綜合病人服務站」以及家庭醫學門診的護士站，亦會為有需要的病人提供支援。局方重申，收費改革設全年1萬元收費上限，同時放寬醫療費用減免門檻，籲病人無需因擔心費用，而延誤治療。

出院病人可到護士站求助

醫管局前日在瑪嘉烈醫院，向傳媒模擬收費改革後，病人往專科門診的就診流程。病人在「病人服務大使」協助下，於一站式電子服務站完成登記，之後醫生會按臨床需要開藥或安排檢查，其間會提醒病人已實施新收費。病人就診後若有需要，可到「綜合病人服務站」，護士除了會協調各項跟進服務、解答收費疑問，也會建議有財政困難人士聯絡醫務社工，申請費用減免。另外，病人可從「門診後資訊摘要」，簡易知悉就診後需繳費的項目。至於家庭醫學門診或出院病人，如有需要，可到護士站求助。

明日凌晨零時，醫管局所有系統將調整至新收費模式，局方亦會啟動重大事故控制中心，即時協調及應對。醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，預計新收費實施後，各時段會面對不同服務壓力，而局方已準備就緒，會於繳費、收費減免等壓力較大、病人疑問較多的位置加強支援，並按需要靈活調整人手，「例如午夜，我們會較緊張急症室的運作，之後可能是家庭醫學門診的運作。」

他補充，醫管局會透過HA Go及電話短訊，提醒病人收費新安排，「特別提醒市民，在不同程序上，不論登記、藥物及繳費都可以用HA Go，希望善用。」

「以治療為先 收費不是重點」

九龍西醫院聯網公營醫療收費改革統籌張子峯指，新設的全年1萬元收費上限計算藥費，有需要人士亦可申請費用減免，籲病人無需太擔心，「就算知道收費未必處理到，也有臨時减免安排，只要病人願意寫下3個月內會提交文件，就可暫時不收費。若未能申請，才向病人收費，治療過程一定以治療為先，收費不是重點。」

記者：蕭博禧

攝影：盧江球

相關新聞：

2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅

急症室加價至$400 當局指系統有空間酌情處理 籲勿元旦凌晨「衝閘」