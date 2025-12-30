美孚新邨大家樂爆食物中毒 8人曾外賣帶子炒飯及盆菜 一人須留院治理

衞生署衞生防護中心今日（30日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，受影響的4男4女年齡介乎3歲至69歲，他們於12月21日前往美孚新邨萬事達廣場1-17號1字樓N95鋪B部分的大家樂分店，購買外賣帶子炒飯及盆菜，食用後10至29小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。7名受影響人士已求醫，其中一人須留院治理，其大便樣本驗出沙門氏菌。全部人情況穩定。

有關食物處理過程中存交叉污染風險

衞生防護中心和食物環境衞生署人員，包括食物安全中心和環境衞生部人員，已到涉事食物業處所調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。初步調查顯示，有關食物在處理過程中存在交叉污染的風險。食物安全中心已即時指示有關處所暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心和食物安全中心的調查仍然繼續。

衞生署衞生防護中心今日（30日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及8人。資料圖片

衞生防護中心總監徐樂堅提醒，市民應保持食物和環境衞生，預防食物中毒。節日聚會期間，不少人會選擇訂購盆菜回家享用，市民應留意盆菜食物安全要點。經冷凍處理的盆菜應保持在攝氏四度或以下；不要過早提取盆菜，於食用前半小時至一小時為合適，並於提取和運送盆菜時確保盆菜保持在攝氏60度以上，在食用前須將食物徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上。

市民可到衞生防護中心和食物安全中心網頁參考健康享用盆菜的錦囊和製造盆菜的安全指引。