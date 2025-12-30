將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年

將軍澳彩明苑53歲物業經理自2011年起以報銷為由，擅自修改業主立案法團支票銀碼，再偽造銀行文件來提交報告給管理公司和會計師，10年來虧空公款共約6,110萬元，2021年被捕後承認因賭博負債逾千萬。物業經理早前承認5項盜竊罪，法官陳仲衡今（30日）午於高等法院判刑，指被告犯案計劃周詳，嚴重違反業主立案法團及僱主信任，得益全數於賭桌輸光，而業主立案法團購置保險賠償上限僅得6萬元，終重囚18年。

53歲被告黃偉龍早前承認5項盜竊罪。陳官判刑指被告10年間多次犯案，先後盜去約6100萬元，被告交還逾200萬元贓款後，業主立案法團最終損失合共近5900萬元。陳官指被告先後向業主立案法團、僱主佳定物業管理有限公司、銀行及獲授權簽署人撒謊，偽造簽名、在支票銀碼上加添1個「0」，以複製貼上及複印等方法偽造文件，直到會計師核數時發現帳戶結餘不足才揭發本案，批評被告嚴重違反業主立案法團及僱主信任。

陳官續指被告犯案計劃周詳，得益全數於賭桌輸光，而業主立案法團購置保險賠償上限僅得6萬元，考慮到涉案金額、時長及手法，須判刑阻嚇。陳官以2年9個月至10年監禁為各罪量刑起點，認罪扣減3分之1，部份刑期分期執行，最終合共判處監禁18年。

案件編號：HCCC284/2025

法庭記者：陳子豪

