Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年

社會
更新時間：17:24 2025-12-30 HKT
發佈時間：15:56 2025-12-30 HKT

將軍澳彩明苑53歲物業經理自2011年起以報銷為由，擅自修改業主立案法團支票銀碼，再偽造銀行文件來提交報告給管理公司和會計師，10年來虧空公款共約6,110萬元，2021年被捕後承認因賭博負債逾千萬。物業經理早前承認5項盜竊罪，法官陳仲衡今（30日）午於高等法院判刑，指被告犯案計劃周詳，嚴重違反業主立案法團及僱主信任，得益全數於賭桌輸光，而業主立案法團購置保險賠償上限僅得6萬元，終重囚18年。

53歲被告黃偉龍早前承認5項盜竊罪。陳官判刑指被告10年間多次犯案，先後盜去約6100萬元，被告交還逾200萬元贓款後，業主立案法團最終損失合共近5900萬元。陳官指被告先後向業主立案法團、僱主佳定物業管理有限公司、銀行及獲授權簽署人撒謊，偽造簽名、在支票銀碼上加添1個「0」，以複製貼上及複印等方法偽造文件，直到會計師核數時發現帳戶結餘不足才揭發本案，批評被告嚴重違反業主立案法團及僱主信任。

陳官續指被告犯案計劃周詳，得益全數於賭桌輸光，而業主立案法團購置保險賠償上限僅得6萬元，考慮到涉案金額、時長及手法，須判刑阻嚇。陳官以2年9個月至10年監禁為各罪量刑起點，認罪扣減3分之1，部份刑期分期執行，最終合共判處監禁18年。

案件編號：HCCC284/2025

法庭記者：陳子豪
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
8小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
2025-12-29 16:52 HKT
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
4小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
即時娛樂
7小時前
男子在露台晾曬窗簾墮樓，地上遺有一塊染血白布及數個晾曬夾（小圖）。梁國峰攝
00:27
慈雲山男子露台晾曬窗簾 失足墮樓亡
突發
6小時前
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
01:10
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
突發
1小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
19小時前