Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

六旬退休翁涉FB煽惑他人不投票或投白票 被控違《維護國安條例》還柙2.27再訊

社會
更新時間：15:21 2025-12-30 HKT
發佈時間：15:21 2025-12-30 HKT

六旬退休老翁涉嫌在1年內多次透過社交平台Facebook發布煽惑他人在選舉中不投票或投無效票的信息，被控明知而發布具煽動意圖的刊物罪。案件今（30日）在西九龍裁判法院再訊，控方透露警方已完成調查，辯方申請將案押後至明年2月27日，待給予法律意見及閱讀控方提供約2千頁的文件，被告沒有保釋申請，獲主任裁判官蘇文隆批准，期間被告還柙候訊。

68歲被告林宗明，報稱退休人士，被控明知而發布具煽動意圖的刊物罪。

控罪指被告於2024年9⽉26⽇⾄2025年11⽉18⽇期間（包括首尾兩⽇）在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在Facebook發布陳述、相片及/或圖片，具意圖：引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；引起特區不同階層居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意；煽惑他人在特區作出暴力作為；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：WKCC5293/2025
法庭記者：黃巧兒
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
7小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
23小時前
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
即時娛樂
6小時前
男子在露台晾曬窗簾墮樓，地上遺有一塊染血白布及數個晾曬夾（小圖）。梁國峰攝
00:27
慈雲山男子露台晾曬窗簾 失足墮樓亡
突發
4小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
22小時前
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
18小時前
2025回顧丨76名本地及國際藝人離世 許紹雄大S金賽綸死訊最震撼 唐佳墮樓10日雪妮病逝
2025回顧丨76名本地及國際藝人離世 許紹雄大S金賽綸死訊最震撼 唐佳墮樓10日雪妮病逝
影視圈
7小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
17小時前