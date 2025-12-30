六旬退休翁涉FB煽惑他人不投票或投白票 被控違《維護國安條例》還柙2.27再訊

六旬退休老翁涉嫌在1年內多次透過社交平台Facebook發布煽惑他人在選舉中不投票或投無效票的信息，被控明知而發布具煽動意圖的刊物罪。案件今（30日）在西九龍裁判法院再訊，控方透露警方已完成調查，辯方申請將案押後至明年2月27日，待給予法律意見及閱讀控方提供約2千頁的文件，被告沒有保釋申請，獲主任裁判官蘇文隆批准，期間被告還柙候訊。

68歲被告林宗明，報稱退休人士，被控明知而發布具煽動意圖的刊物罪。

控罪指被告於2024年9⽉26⽇⾄2025年11⽉18⽇期間（包括首尾兩⽇）在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在Facebook發布陳述、相片及/或圖片，具意圖：引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；引起特區不同階層居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意；煽惑他人在特區作出暴力作為；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：WKCC5293/2025

法庭記者：黃巧兒

